Du renouveau au conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières

C’est dans le cadre de la rencontre du conseil d’administration du 26 novembre dernier que le Cégep de Trois-Rivières a marqué un renouveau relatif à sa gouvernance. L’arrivée en poste de cinq nouveaux administrateurs et la nomination d’une nouvelle présidente, au terme du mandat d'Annie Villemure, ont donné un nouvel élan.

Ainsi, Caroline Beaudry, directrice des relations avec les communautés chez Cogeco à Trois-Rivières, nommée en 2016 par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour représenter les entreprises du secteur économique de la région, remplira le mandat. « C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte cette nomination. Le Cégep jouit d’une réputation solide grâce à l’apport important et à l’implication de la présidente sortante, Annie Villemure. Les membres du CA sont mobilisés et représentent très bien le slogan de l’organisation « Nous, le cégep », indique la nouvelle présidente Beaudry.

Sa prédécesseuse continuera de siéger au conseil d’administration à titre de représentante des parents, assurant ainsi une saine transition.

Cinq nouveaux membres

De nouveaux visages ont également joint le CA du cégep au cours des dernières semaines. D’ailleurs, cinq nouvelles personnes assistaient à leur première séance le 26 novembre dernier : Annie Branchaud, représentante des titulaires d’un DEC du secteur préuniversitaire, Olivier Leblanc-Beaudry, représentant des étudiants du secteur préuniversitaire, Martin Milot, représentant des parents, Charles Nadeau, représentant de l’UQTR et Simon Rousseau-Cloutier, représentant des étudiants du secteur technique.

Dominic Tourigny, représentant des entreprises, a rejoint le CA en septembre dernier et Frédéric Walczak, représentant du personnel enseignant, l'a de son coté rejoint en juin dernier.

Parmi les éléments d’importance du mandat qui s’amorce, les membres du conseil d’administration, le directeur général, Louis Gendron et l’équipe de direction du cégep initieront le processus de bilan du plan stratégique actuel pour ensuite passer à l’implantation du prochain dans une vision concertée et rassembleuse.