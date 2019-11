L’édition locale du concours RobotFly couronne ses gagnants

La deuxième édition du concours RobotFly s’est tenue récemment au Cégep de Trois-Rivières. Les étudiants finissants du programme de Techniques de génie mécanique (options Conception et Fabrication) ont pris part à une compétition amicale dans un processus d’apprentissage des notions de robotique appliquées à un cadre industriel.

Robotfly est une compétition est née en France il y a quelques années, par la compagnie Claret France et de son président Didier Claret. Elle prend de l’ampleur chaque année et regroupent des collèges dans trois pays, soient la France, la Belgique et le Québec (Canada). En sol québécois, c’est la troisième édition du concours qui a débuté à l’origine avec un seul collège participant, passant ensuite à cinq l’an dernier, pour atteindre cette année le chiffre de 13 collèges à travers la province

Les équipes impliquées ont démontré leur impressionnant potentiel, rendant la compétition extrêmement serrée.

L’évaluation des compétences des étudiants portait sur deux volets. Dans un premier temps, il s'agissait de faire la programmation des mouvements d’un robot servant à charger des pièces dans un tour numérique à l’aide d’un logiciel de programmation.

Puis de réaliser sur une cellule robotique l’équivalent du programme en déplaçant eux-mêmes le robot selon ces différents axes (robot 6 axes) pour effectuer correctement la séquence de chargement.

1re position : équipe 8 avec 4315 points

Benoit Gamache-Bureau

Daven Lord

Samuel Rheault

2e position : équipe 5 avec 4312,5 points

Justin Tillman

Denis Morin

Vincent Poirier

Jérémy Flageol

3e position : équipe 1 avec 4290 points

Maxime Tétreault

Anthony Hottin

Laurier Fontaine Lacoursière

La compétition tenue au Cégep de Trois-Rivières constituait la première phase du concours RobotFly, soit la compétition locale. L’équipe gagnante, réunissant Benoit Gamache-Bureau, Daven Lord et Samuel Rheault, prendra part à la compétition provinciale qui aura lieu en février

prochain à l’École Nationale d’Aéronautique.

Advenant un classement dans les trois premières places à cette compétition, ils auront la chance de se rendre à Cluses, en France, afin de participer à la conclusion de la compétition qui regroupera les finalistes de chacun des pays participants au printemps 2020.