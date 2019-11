Félix Gélinas, étudiant au Cégep de Trois-Rivières, lauréat d'un concours de philosophie

Le département de Philosophie du Cégep de Trois-Rivières a récemment annoncé que Félix Gélinas, étudiant en Sciences Humaines, a gagné l'un des trois prix du concours.

Les 8, 9 et 10 novembre derniers avait lieu à Québec le colloque de philosophie « Une cité pour l'homme, métamorphoses et prospectives ». Ce colloque marquait les 500 ans du décès de Léonard de Vinci et permettait aux étudiantes et aux étudiants, par le biais d'un concours proposé aux différents cégeps participants, de se démarquer en rédigeant un texte philosophique (entre 800 et 1300 mots) qui répondait à l'une ou l'autre des questions suggérées.

C'est donc Félix Gélinas, étudiant en Sciences humaines, qui a gagné l'un des trois prix du concours grâce à son texte intitulé « L'immoralité de la souffrance invisible ».