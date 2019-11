Une Journée Carrière prévue aujourd'hui à l'UQTR

Le service d’aide à l’emploi de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueillera plus de 30 entreprises et organismes cherchant à pourvoir des postes ou des stages en loisir, culture, tourisme et communication sociale aujourd'hui de 11 h à 15 h, dans le hall Gilles-Boulet de l’UQTR.

Ouvert gratuitement aux visiteurs, cet événement permettra aux étudiants et chercheurs d’emploi de rencontrer des employeurs de ces domaines et de discuter avec eux. Les visiteurs à la Journée Carrière auront accès à plus de 30 kiosques d’information où ils pourront rencontrer des représentants de plusieurs entreprises de la région, mais aussi de l’extérieur comme Québec et Montréal par exemple.

Une application pour accéder à la liste des employeurs

En nouveauté cette année, les participants pourront accéder à l’application web via leur téléphone

intelligent et consulter la liste des employeurs présents ainsi que les trouver facilement dans la salle.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’événement, il suffit de communiquer avec le Service d’aide à l’emploi de l’UQTR au 819 376-5011, poste 2516, ou par courriel [email protected]