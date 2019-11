Près de 1000 visiteurs ont découvert l'UQTR, malgré les pannes d'électricité

Ce sont plus de 1000 visiteurs qui se sont présentés à la Journée portes ouvertes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), samedi 2 novembre. Plusieurs parents et amis ont pu se renseigner sur de nombreux aspects de la vie étudiante, notamment les programmes d’études, les services aux étudiants, les échanges internationaux ainsi que les activités culturelles et sociales.

Une cinquantaine de kiosques d’information étaient animés par de nombreux professeurs, employés et étudiants devenus de réels ambassadeurs pour l’occasion. Les participants ont eu l’occasion de découvrir, grâces aux visites guidées, les principales installations du campus comme la bibliothèque, les laboratoires, les résidences, le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, et le café bistro la Chasse-galerie.

L'UQTR accueille plus de 14 000 étudiants répartis dans quelque 280 programmes aux trois cycles d’études. Près des trois quarts de cet effectif étudiant proviennent de l’extérieur de la Mauricie.

Portes ouvertes du campus de Drummondville

Les futurs étudiants seront également invités à découvrir le campus de l’UQTR à Drummondville, le samedi 16 novembre, de 13h à 16h. Toutes les informations sur les programmes spécifiquement offerts à ce campus sont disponibles.