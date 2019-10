Le Festival des récoltes à l'école Louis-de-France, une célébration des produits et comportements écoresponsables

Le 4 octobre prochain aura lieu le populaire Festival des récoltes à l’École Louis-de-France pour célébrer la richesse des produits maraichers récoltés par les élèves, à même les 24 jardins de l’établissement scolaire.

Lancement officiel de la fondation d'AgrÉcoles

Cette année, le Festival sera également l’occasion de procéder à l’annonce officielle de la fondation d’AgrÉcoles, un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’accompagner les écoles afin d’intégrer de manière innovante l’agroalimentaire à la vie scolaire.

Plusieurs projets d’envergure sont prévus à court terme à l’École Louis-de-France, dont l’implantation et la mise en production d’une serre, la construction d’un pavillon extérieur ainsi que le développement et l’intégration d’activités pédagogiques liées au secteur agroalimentaire. L’école agira donc à titre de laboratoire innovant afin qu’AgrÉcoles puisse poursuivre sa mission qui vise à accompagner les écoles primaires du Québec à intégrer l’agroalimentaire à la vie scolaire pour stimuler, chez les élèves, l’exploration et la compréhension de leur environnement, l’adoption de saines habitudes de vie et le développement de futurs citoyens éco-responsables.

L'événement se déroulera dès 11h15 dans la cour de l’École Louis-de-France, ce vendredi 4 octobre. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) reçu dans le cadre du programme Territoires : Laboratoires d’innovations bioalimentaires.