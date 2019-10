Une semaine de prévention des incendies à Bécancour pour sensibiliser la population

À l’approche de la Semaine de prévention des incendies 2019, le Service de sécurité incendie de la Ville de Bécancour dévoile sa programmation qui vise à sensibiliser les différents publics aux dangers reliés au feu. L'événement se déroulera du 6 au 12 octobre sur le thème Le premier responsable, c'est toi!

Partout au Québec, plusieurs activités sont programmées pour promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies. À Bécancour, les préventionnistes de la Ville auront donc l’occasion de faire le tour des garderies et écoles primaires du territoire afin d’effectuer des exercices d’évacuation et de prodiguer conseils et actions à faire à l’aide de l’unité d’intervention mobile du Service incendie.

Nommé La maison de Boucanours, cet outil innovateur en matière de prévention des incendies permettra aux préventionnistes de la Ville d’éduquer et de sensibiliser les plus jeunes publics de façon ludique tout en pointant les dangers reliés aux incendies. De plus, des résidences de personnes âgées du territoire recevront aussi la visite des préventionnistes à l’occasion de cette semaine.

Une soirée d'honneur dédiée aux pompiers les plus anciens

Comme chaque année, une soirée honorifique pour souligner les années d’ancienneté des pompiers, sera tenue le 10 octobre, à la Caserne centrale de Bécancour. Cette soirée s’adresse aux membres du Service incendie et à leurs familles. Le 12 octobre, de 10 h à 15 h, se tiendra une journée porte ouverte à la Caserne centrale, située dans le secteur Bécancour.

Au programme : démonstrations de pompiers au travail dans le centre d’entrainement, visites guidées de la Caserne et des installations, manipulation d’extincteurs, exposition des camions et activités éducatives s’adressant à différents publics avec Boucanours.

Durant cette journée, une équipe du Service incendie sera aussi sur place afin de recueillir les curriculums vitae et fournir de l’information à ceux désirant postuler à titre de pompier temps-partiels. Il est possible en tout temps de mettre à jour ses coordonnés pour le système d’alerte à la population ou même de s'inscrire en consultant le site. En cas de sinistre ou d’urgence, un avertissement est lancé par téléphone, texto ou courriel.