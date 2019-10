Portes ouvertes 2019 : six écoles secondaires reçoivent la relève

Les six écoles secondaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy tiendront leur événement annuel Portes ouvertes secondaire 2019 durant le mois d’octobre.

Les équipes-écoles accueilleront parents et élèves qui préparent leur passage vers le secondaire pour répondre à toutes leurs questions. En plus de rencontrer le personnel, ces portes ouvertes sont un atout non négligeable pour aider les jeunes à valider leur choix de programme et explorer toutes les possibilités qui s’offrent à eux.

Les six établissements en profiteront pour mettre de l’avant leurs différents programmes et concentrations. Pour l’occasion, chaque école propose un rendez-vous distinct :

- École secondaire des Pionniers : Jeudi 3 octobre de 18 h à 21 h;

- École Chavigny : jeudi 10 octobre de 18 h à 21 h;

- Collège de l’Horizon : mercredi 16 octobre de 18 h à 20 h ;

- Académie les Estacades : jeudi 17 octobre de 18 h à 21 h ;

- École secondaire l’Escale : jeudi 17 octobre de 18 h 30 à 21 h ;

- École secondaire le Tremplin : jeudi 24 octobre de 18 h 30 à 21 h.

Pour davantage de détails, consulter le site.