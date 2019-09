L'école Sainte-Thérèse a inauguré sa classe extérieure

La nouvelle classe extérieure aménagée a été inaugurée à l'école Sainte-Thérèse. C'est une première sur le territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Après deux ans en chantier de construction, les élèves peuvent enfin profiter de cette espace pour apprendre dans un contexte innovant tout en bénéficiant des bienfaits d’assister à des cours à l’extérieur.

Un projet collectif

La classe, qui est séparée en deux sections, peut accueillir jusqu’à deux groupes en même temps. Les tables de travail, les bancs et le tableau blanc sont entourés d’une pergola, de fleurs et de vignes qui procurent une touche naturelle au décor. Cette classe a aussi comme mandat d’être un lieu collectif. En effet, la population est invitée à utiliser les installations les soirs et les fins de semaine.

Le directeur de l'école Alain Pagé a exprimé sa fierté par ces mots :

« Une fois de plus, l’école Sainte-Thérèse se démarque par sa créativité et son souci d’offrir des expériences uniques à tous ses élèves. Le projet de la classe extérieure se veut un projet rassembleur entre tous les intervenants de l’école vers un objectif pédagogique commun qui saura susciter chez nos jeunes un désir d’apprendre qui sort de l’ordinaire. »

Et Claude Lessard, président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de renchérir :

« C’est une fierté pour la Commission scolaire de sortir des sentiers battus pour offrir à nos élèves un milieu de vie propice à l’apprentissage qui répond à différents besoins des jeunes. Ce type d’initiative démontre le bien-fondé de la collaboration entre la Commission scolaire et la communauté pour le bien-être des élèves de chez nous. »

Ce projet d’environ 45 000 $ a vu le jour grâce à plusieurs partenaires : Fondation Alcoa, Desjardins, Fondation Richelieu Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, député du Parti libéral du Québec, BMR Pierre Naud, Centre Jardin Passion Nature, Produits RE-PLAST et Chasse et Pêche 07. Sans oublier les élèves qui ont participé aussi à l’élaboration du projet.