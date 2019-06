Le recteur de l’UQTR Daniel McMahon salue la main tendue par les gouvernements à l’endroit de l’Université de l’Ontario français

Le recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Daniel McMahon, accueille avec enthousiasme la décision du gouvernement de l’Ontario d’ouvrir un dialogue avec le gouvernement fédéral sur leurs contributions respectives au financement de l’Université de l’Ontario français (UOF).

« Nous saluons cette initiative de collaboration des gouvernements provincial et fédéral pour l’Université de l’Ontario français. Nous demeurons convaincus que le développement du projet de l’UOF ouvre la voie à plusieurs collaborations avec l’UQTR et l’ensemble des universités de langue française au Québec et partout dans la francophonie », a-t-il affirmé.