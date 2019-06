L'UQTR salue la création du Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires

La direction de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) salue la création du Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires, qui permettra d’améliorer le soutien aux étudiants inscrits dans des programmes qui répondent à des besoins de main-d’œuvre et où les exigences financières peuvent mener à l’abandon des cours. En place dès la prochaine rentrée, cette aide se traduira notamment par un investissement supplémentaire de plus de 35 millions de dollars du gouvernement provincial.

Pour l’UQTR, cette mesure comprend notamment une allocation spécifique pour le soutien des stagiaires du baccalauréat en pratique sage-femme. En effet, en raison de la structure et des exigences particulières de ce programme d’études, 250 000 $ par année seront accordés à l’UQTR, qui assurera la gestion de cette somme afin de lui permettre de mettre en place des mesures appropriées aux conditions exceptionnelles du programme.

La somme sera allouée à l’UQTR par l’intermédiaire des règles budgétaires et des subventions de fonctionnement destinées aux universités du Québec. La direction du Département sage-femme, du Comité de programme, ainsi que les étudiantes seront consultées prochainement afin de statuer sur la façon d’attribuer cette aide à partir de la prochaine session.

« Peu importe la discipline, le travail en milieu de stage représente des occasions d’apprentissages enrichissants et des rencontres stimulantes qui permettent de développer les habiletés professionnelles des étudiants. Il est important de fournir aux stagiaires les ressources dont ils ont besoin pour maximiser leur expérience en milieu de stage, et ainsi former des professionnels qualifiés qui seront prêts à pourvoir les postes vacants dans des secteurs souffrants déjà de manque de main-d’œuvre », a expliqué le recteur de l’UQTR, M. Daniel McMahon.

Plus de détails sur le Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de- presse/detail/article/plus-de-35-millions-de-dollars-additionnels-pour-favoriser-la-perseverance-et-la-reussite-de- millier/.