Cérémonies de fin d’études : le Cégep de Trois-Rivières célèbre la persévérance et la réussite!

Le Cégep de Trois-Rivières a souligné la persévérance et la réussite de ses finissantes et de ses finissants les 27 et 28 mai derniers. Les soirées, qui se sont déroulées au pavillon des Humanités devant les parents, amis, enseignants et membres du personnel, ont été des moments remplis de fierté pour tous.

Cette nouvelle façon de célébrer la réussite a remplacé la remise des diplômes qui avait habituellement lieu en novembre. Ce changement a permis de rejoindre plus facilement les étudiantes et les étudiants avant qu’ils ne quittent définitivement le cégep. Le Collège a d’ailleurs accueilli une foule record lors de ces deux soirées.

Diplôme honorifique à monsieur Charles-Antoine Sinotte

Le Cégep de Trois-Rivières a profité de ces cérémonies pour souligner les 50 ans des Diablos et rendre hommage à un ancien étudiant-athlète qui représente à merveille les valeurs véhiculées par le collège et ses différentes équipes sportives. Ainsi, monsieur Charles-Antoine Sinotte, chroniqueur et animateur à TVA Sports, a reçu un diplôme honorifique. Monsieur Sinotte a obtenu son DEC en Sciences humaines au Cégep de Trois-Rivières. C’est principalement au sein de l’équipe de football des Diablos qu’il a fait sa marque, car il a été une bougie d’allumage pour son équipe qui a remporté trois Bols d’Or consécutifs en 2003, 2004 et 2005.

Grâce à son éthique de travail et à sa volonté, monsieur Sinotte détient une place de choix dans l’histoire du football universitaire canadien puisqu’il détient le record canadien universitaire pour le plus grand nombre de passes captées en carrière, soit 251. Ce record n’a toujours pas été battu, même s’il a quitté le circuit depuis plus de dix ans.

En s’adressant aux finissantes et aux finissants lors de la cérémonie qui a eu lieu le 28 mai, M. Sinotte a exposé les chemins qu’il avait empruntés pour se rendre là où il est présentement. Il a tenu à les rassurer quant au fait que les connaissances acquises durant le parcours collégial allaient assurément leur servir plus tard, peu importe la route empruntée. Il a finalement rappelé l’importance de saisir toutes les opportunités qui se présentent.