La Fondation et le Cégep de Trois-Rivières remettent 25 000 $ en bourses lors du 32e Gala du mérite étudiant

La Fondation et le Cégep de Trois-Rivières ont souligné le talent, l’implication et la réussite des étudiants et étudiantes à l’occasion du Gala annuel du mérite étudiant, tenu le 9 mai dernier au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Au total, plus de 25 000 $ ont été remis à 78 lauréats et lauréates de bourses et d’Eurêka.

Bourses d’excellence et trophées Eurêka



Lors de cette soirée, 15 bourses d’excellence ont été remises à des étudiants et des étudiantes du cégep qui ont posé leur candidature dans six catégories : animation et engagement communautaire, performance sportive, détermination (dépassement de soi), arts et culture, qualité de la langue française ainsi que recherche et développement. De plus, le Gala a récompensé six étudiants et étudiantes pour l’excellence de leur dossier scolaire en leur remettant une bourse pour leur performance. À ces dernières s’ajoutaient 16 bourses offertes à partir de fonds dédiés de la Fondation ou par des compagnies et organismes partenaires du cégep ou de la Fondation.

Ce 32e gala était aussi l’occasion de remettre 48 trophées Eurêka récompensant un élève par programme d’études ainsi que des étudiants qui se sont distingués par l’excellence de leur participation à des activités parascolaires.

Prix Jean-Claude-Proulx



Décerné à l’élève ayant su concilier l’excellence scolaire et le développement de son potentiel et de sa personnalité, le prix a été remis cette année à Noémie Benoît, étudiante en Arts, lettres et communication, profil Littérature, arts et communication.



Étudiante très engagée et impliquée dans la vie de son programme, elle a été nommée rédactrice adjointe à la revue littéraire l’Imajuscule à sa première session au collège et a assumé la rédaction en chef au cours de la dernière année. Elle a aussi été membre du comité pour le prix collégial du cinéma québécois.



Elle a été capitaine au sein de la ligue d’improvisation du cégep ainsi que membre de l’équipe de tournoi. Elle a accepté au fil des ans plusieurs mandats d’animation comme le Gala du mérite étudiant, le Gala de la publicité, la finale locale de Cégeps en spectacle en plus de la finale nationale de Cégeps en spectacle, l’an dernier. Toutes ses implications dans diverses sphères collégiales ont su séduire le jury. Deux autres élèves étaient finalistes au Prix Jean-Claude Proulx, soit Fanny Beaumier en Sciences, lettre et arts, et Laurence Turner, étudiante en Sciences de la nature - Sciences de la santé.

Le talent des étudiants mis en vedette



Le Gala du mérite étudiant, c’est aussi l’occasion d’assister à des prestations artistiques mettant en vedette plusieurs étudiantes et étudiants du collège.

L'organisation du Gala du mérite étudiant tient à féliciter les lauréats, lauréates ainsi que tous les acteurs qui ont fait de cette soirée un franc succès.