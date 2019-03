Gala des Pythagore 2019 : neuf diplômés à l'honneur

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) présentera, le 20 mars prochain à l’atrium C.E.U. de l’UQTR, le Gala des Pythagore 2019, un événement célébrant l’excellence des diplômés de l’université trifluvienne. Cette cérémonie prestigieuse permettra de rendre hommage à neuf anciens étudiants pour leur carrière exceptionnelle et leur implication dans la communauté.

En plus des traditionnels prix Pythagore, l’UQTR profitera de cette soirée marquée par les célébrations entourant son 50e anniversaire pour décerner un Prix coup de cœur à M. Guillaume Vermette, bien connu pour son travail de clown humanitaire. M. Vermette, qui est détenteur d’un certificat en psychologie de l’UQTR, se démarque par son travail qu’il fait bénévolement et à temps plein aux quatre coins de la planète afin de distribuer du bonheur, de l’amour et de l’espoir aux populations les plus démunies.

La catégorie Éducation, lettres et langues compte deux gagnants cette année. Mme Chantal Trépanier, présidente- directrice générale de la firme SIM/Cognibox, qui offre des solutions technologiques de pointe aux entreprises en matière de santé et sécurité au travail, partagera l’honneur avec M. Claude Poudrier. Ce dernier est directeur du Programme Éducation Environnement & Citoyenneté (PEEC) qui a pour mission de former les acteurs à résoudre des problématiques réelles dans, pour et avec leur communauté.

Deux artistes bien connus seront également à l’honneur lors de cette soirée. L’écrivain et rappeur Sébastien Fréchette, mieux connu sous le surnom « Biz » et son association avec le groupe Loco Locass, est le lauréat dans la catégorie Sciences sociales. Mme Marie-Josée Roy, dont les oeuvres et tableaux ont fait l’objet de nombreuses expositions à l’international, sera quant à elle honorée dans la catégorie Arts et sciences humaines.

M. Sylvain Labarre, cofondateur de la prestigieuse agence de marketing et communication lg2, sera récompensé dans la catégorie Sciences administratives, alors que Mme Sylvie Belleville, directrice scientifique du Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal et professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal, recevra le Pythagore de la catégorie Sciences de la santé.

De son côté, M. Sylvain Martel, professeur et directeur du laboratoire de nanorobotique de la Polytechnique Montréal, sera honoré dans la catégorie Sciences et génie. Finalement, Mme Alexandra Lecours, professeure adjointe au Département de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université Laval, recevra le Pythagore dans la catégorie Relève.

Comité de sélection

Le choix des lauréats Pythagore 2019 a été effectué par un comité de sélection agissant sous la présidence d’honneur de M. Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR (diplômé de l’UQTR en 1983).

Le comité était également composé des personnes suivantes : Mme Jo Ann Lanneville, artiste et commissaire (diplômée de l’UQTR en 1980 et lauréate Pythagore 2009), M. Luc Arvisais, directeur du Service de développement économique de la Ville de Shawinigan (diplômé de l’UQTR en 1984), M. Daniel McMahon, recteur (diplômé de l’UQTR en 1978 et lauréat Pythagore 2011), M. Sébastien Charles, vice-recteur à la recherche et au développement, M. Yvon Laplante, directeur du Service des communications et Bureau des diplômés (diplômé de l’UQTR en 1990) ainsi que Mme Marie-Chantal Denis, présidente de l’Association des diplômés de l’UQTR (diplômée de l’UQTR en 2000, 2008 et 2016).

Ce 8e Gala des Pythagore est rendu possible grâce aux deux partenaires de la soirée, soit Cogeco Média et l’assureur de groupe TD Assurance Meloche Monnex.

Pourquoi Pythagore?

Philosophe et mathématicien de la Grèce antique, Pythagore a inspiré le nom donné à la soirée hommage aux diplômés de l’UQTR. Figure mythique née sur l’île de Samos, aux environs de 580 av. J.-C., Pythagore a permis d’importants développements en mathématiques, astronomie et musique. Il se présentait comme philosophe, mot qu’il a d’ailleurs inventé et défini comme étant celui qui cherche à découvrir les secrets de la nature de façon désintéressée. Homme très polyvalent, Pythagore a aussi participé à des jeux olympiques à l’âge de 18 ans.

Le Pythagore remis aux diplômés d’exception de l’UQTR est en quelque sorte l’équivalent de la médaille d’or obtenue pour l’équation entre la formation, l’application et les réalisations hors du commun. Depuis la mise sur pied de cette soirée de reconnaissance en 2005, 45 diplômés ont été honorés dont Fred Pellerin (2007), Daniel Gélinas (2009), Dany Dubé (2009), Daniel McMahon (2011), Mario Jean (2013), Richard Legendre (2015) et Patrick Pellerin (2017).