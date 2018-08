Mission réussie pour la première édition de l’école d’été du Cercle scientifique EinsteinPlus

L’école d’été du Cercle scientifique EinsteinPlus, tenue au Cégep de Trois-Rivières du 22 au 28 juillet, a offert une formation intensive d’une semaine en sciences à des enseignants du secondaire en provenance de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Tite, La Sarre en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’Edmonton et Sexsmith en Alberta.

Les participants ont pu assister aux conférences des professeurs Louis Marchildon et Pierre Bénard de l’UQTR, d’Arnaud Carignan-Dugas de l’Institute for Quantum Computing, Denis Rosset de l’Institut Périmètre, Dominique Paquin de Ouranos, Normand Mousseau de l’Université de Montréal, Olivier Mathieu du Séminaire Saint-Joseph, Marc Boutet de l’Université de Sherbrooke et Marie-Eve Naud de l’iREx.

Ils ont également eu la chance de visiter les installations d’Innofibre, le Musée Boréalis et de participer à une soirée d’astronomie à l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières.

De retour en 2019!

Le thème de l’édition 2019 de l’école d’été du Cercle scientifique EinsteinPlus sera la recherche de la vie extraterrestre à travers la chimie, la biologie, la physique et la technologie.