Fin du lock-out à l'UQTR : Un soupir de soulagement pour les étudiants

L’Association générale des étudiants(e)s de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR) est heureuse d’apprendre que sa principale revendication, soit la levée du lock-out, ai été annoncée ce matin par le recteur.

Selon le président de l’AGE UQTR, M. Frédéric Thibault : « la levée du lock-out est un soulagement pour les étudiants. On souhaite que le retour au travail se fasse sans conséquence pour nos membres. Nous espérons que le protocole de retour au travail se fera rapidement entre l’administration de l’UQTR et le syndicat des professeurs et professeures de l’UQTR. De plus, nous avons exigé que l’UQTR fasse tout en son pouvoir afin de bien informer et répondre aux questions des étudiants ».

L’AGE UQTR veut remercier l’implication de ses membres et l’appui de ses instances-conseils d’administration durant ce conflit de travail.

L’AGE UQTR

Depuis 1975, l’AGE UQTR représente les étudiants du campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Avec ses 10 500 membres, elle est le plus important groupe jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec.