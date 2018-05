La Grande Expo des Sciences humaines est de retour

Pour une troisième édition, les étudiants et étudiantes du programme de Sciences humaines vous invitent à la Grande Expo, le lundi 7 mai 2018, entre 15 h et 19 h 30. C’est au gymnase du pavillon des Humanités qu’ils vous accueilleront avec leurs affiches scientifiques.

Cette exposition a pour but de souligner l’année scolaire en cours et de clôturer la fin de leur parcours en Sciences humaines.

Les recherches exposées auront été réalisées dans le cadre du cours d’épreuve synthèse du programme et seront caractérisées par les apprentissages multidisciplinaires, l’approche scientifique, l’analyse et la présentation de grands enjeux actuels.

Déroulement de la soirée

Au cours de cette soirée, les exposants seront évalués par des juges experts dans les domaines touchés par leur recherche et les meilleures réalisations se verront décerner des bourses. Au total, plus de 1 000 $ seront remis en bourses et prix.

Vous êtes curieux ou dubitatifs quant à la formation en Sciences humaines? Vous désirez être entretenus sur quelques pans de la réalité des milieux carcéral ou scolaire? Sur certains aspects de la réalité autochtone ou des personnes vieillissantes? Sur la consommation, les changements climatiques, le féminisme, etc.?

Que vous soyez étudiant du cégep, élève d’ailleurs, membre du personnel ou membre de la communauté, vous êtes les bienvenus à cette 3e Grande Expo des Sciences humaines!

Notez qu’exceptionnellement, le stationnement sera gratuit pour l’évènement.