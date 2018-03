Immersion en Guadeloupe pour 30 élèves du CMI

Du 11 au 18 mars derniers, 30 élèves du primaire et du secondaire du Collège Marie-de l’Incarnation se sont envolés vers la Guadeloupe afin de vivre une expérience d’immersion culturelle dans la société guadeloupéenne. En plus d’être intégrés dans un groupe classe durant leur séjour, les élèves ont profité du voyage pour visiter des lieux culturels et touristiques de la région.



Apprivoiser la culture guadeloupéenne



Depuis deux ans déjà, les élèves et les enseignantes se préparent à vivre cette expérience humaine. Une première visite de repérage en Guadeloupe avait été faite au tout début par l’enseignante instigatrice, soit madame Carline York : « C’était important pour nous de voir de nos propres yeux la réalité, le quotidien des gens de la Guadeloupe, mais aussi les installations avant de partir avec 30 élèves de 5e - 6e année et de 1re secondaire. Il fallait se rassurer et conforter les parents surtout concernant la sécurité du projet. » Une planification rigoureuse a été installée avant et pendant le voyage afin de s’assurer que l’expérience serait enrichissante pour le groupe. En plus de la correspondance avec les élèves guadeloupéens, les élèves du CMI ont participé à des camps de préparation et à des activités de financement. Madame Julie Béliveau, enseignante accompagnatrice précise : « Tout a été mis en œuvre pour faciliter le séjour des élèves à l’étranger: cours de créole, découverte de la cuisine guadeloupéenne, recherche sur le pays et la culture ainsi que la planification d’un objectif personnel de voyage. »



Une expérience humaine riche



Arrivés en Guadeloupe, les élèves trifluviens et guadeloupéens ont enfin pu faire connaissance. La plupart des sorties et des excursions étaient planifiées avec les correspondants : baignades à la plage, excursions en forêt, visites de musée et au marché. Les élèves du primaire ont été reçus à l’école élémentaire Pierre Mathieu, alors que les élèves de 1re secondaire ont été jumelés à un groupe classe du Collège Gourdeliane. En plus de la découverte d’une culture différente, les enseignantes témoignent du rapprochement incroyable vécu par les élèves du groupe du CMI : « Les élèves du CMI évoluent ensemble depuis la maternelle pour la majorité, mais l’expérience de la Guadeloupe a tissé un lien très serré entre eux » affirme madame Marcelle Gélinas. Madame Michèle Houde précise : « Le fait d’être loin de chez eux était insécurisant pour quelques uns. Les élèves s’assuraient que personne ne soit pas mis à l’écart et profite pleinement du moment présent. »



École associée de l’UNESCO



En tant qu’école associée de l’UNESCO, le CMI œuvre à développer des relations empreintes d’humanité en favorisant l’apprentissage interculturel à ses élèves. L’objectif de ce voyage visait donc à favoriser l’ouverture sur le monde en vivant le quotidien de gens provenant d’une autre culture, le tout dans un environnement sécuritaire.