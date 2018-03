Une élève de la Mauricie à la Grande finale internationale de La Dictée P.G.L.

C’est jeudi dernier qu’a eu lieu la finale régionale de La Dictée P.G.L. dans la région de la Mauricie. Ce concours international de dictée est orchestré par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et vise les jeunes de la maternelle à la 2e secondaire. Lors de cette journée, plusieurs jeunes de 5e et de 6e année ont tenté de déjouer les pièges de la dictée. Parmi eux, une élève s'est démarquée et accédera à la Grande finale internationale le 20 mai prochain, à Montréal.





Félicitations à la gagnante :



Catégorie classes francophones

Emmy Lafrenière - École Des Vallons à Saint-Paulin.

D’ici le 30 mars, plus de 300 jeunes prendront part à l’une ou à l’autre des finales régionales organisées partout au Canada et aux États-Unis. Près de 80 d’entre eux accéderont au concours ultime, soit la Grande finale internationale, qui a pour thème cette année : « L'art s'affiche à l'école ».



La Dictée P.G.L. permet aux enfants d’améliorer leur français, tout en les sensibilisant à l’importance de la solidarité internationale, de la diversité et du vivre-ensemble. Depuis le début de cette 27e édition, plusieurs activités sur le thème de l'art ont donc été mises de l’avant en classe, afin d’éveiller les enfants à la réalité des autres et à l'importance de saines habitudes alimentaires.



Plus qu’une activité pédagogique



Dans le cadre de La Dictée P.G.L., une Cueillette du partage est organisée où les enfants sont invités à solliciter des dons d’encouragement auprès de leur famille pour leur dictée. Chaque école participante peut garder jusqu’à la moitié des sommes ainsi recueillies pour ses propres projets scolaires. Le reste du montant amassé contribue grandement à réaliser les programmes de la Fondation Paul Gérin-Lajoie en matière d’éducation des enfants, d’alphabétisation et de formation des jeunes adultes et des femmes au Bénin, au Burkina Faso, en Haïti, au Mali et au Sénégal.



Notons que la réussite de cette 27e édition ne serait pas possible sans le soutien de nos partenaires : le Musée des beaux-arts de Montréal, Créo, Druide informatique, le Gouvernement du Québec, les Éditions Origo et les Éditions 400 coups.



À propos de la Fondation Paul Gérin-Lajoie



La Fondation Paul Gérin-Lajoie a été fondée en 1977. Elle a pour mission de contribuer à l'éducation des enfants du primaire, à l'alphabétisation et à la formation professionnelle des jeunes adultes dans les pays plus démunis. Par ses activités, la Fondation participe également à éveiller les enfants d’ici aux réalités internationales et permet aux écoles canadiennes de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. www.fondationpgl.ca