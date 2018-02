Une deuxième cohorte prête à rejoindre le marché du travail

Le service de la « Formation continue Service aux entreprises » de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est fier d’offrir, pour une deuxième année consécutive, une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur du textile. Rappelons que cette formation de douze semaines est rémunérée et elle est offerte selon la formule alternance travailétudes. De plus, elle donne la possibilité à des personnes sans-emploi d’accéder rapidement au marché du travail à titre d’opérateur/opératrice de machines à coudre industrielles.



Le 6 février dernier, cinq participants ont commencé le stage final de ce projet adapté aux entreprises des secteurs du textile, du rembourrage, de la mode et de la production. Quatre entreprises accueillent actuellement ces stagiaires pour une durée de quatre semaines à temps plein. Les participants ont été jumelés avec Textiles Patlin de Saint-Paulin, Gants Laurentide de Saint-Tite, Zedbed de Shawinigan et Hardy Filtration de Trois-Rivières. Isabelle Cloutier, agente de développement à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, souhaite démarrer une troisième cohorte à l’automne 2018 « Je reçois déjà des demandes d’entreprises pour du recrutement de maind’œuvre ».



En plus de répondre à un besoin de main-d’œuvre criant des entreprises du secteur, ce projet permet aux participants de développer leurs compétences professionnelles et personnelles afin d’obtenir rapidement un emploi dans le domaine choisi. Selon Caroline Guilbault, participante, « Cette formation est extraordinaire. J’ai réorienté ma carrière pour faire un métier que j’adore. Merci de m’avoir permis de faire partie de cette cohorte qui fait en sorte que j’ai un nouveau travail ».

La réalisation de cette formation est rendue possible grâce à la collaboration d’AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, et au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Ce projet est également soutenu par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile) ainsi que par le Centre Le Pont, membre d’AXTRA, qui accueille la formation dans ses locaux et soutient l’intégration en emploi des participants.