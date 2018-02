Stage musical à Cuba pour nos étudiants en Musique du Cégep de Trois-Rivières

Un groupe d’étudiants du département de Musique du Cégep de Trois-Rivières s’apprête à partir pour Santiago de Cuba le 1er mars prochain pour un stage musical d’une semaine. Il s’agit d’une occasion unique pour les étudiants de faire l’apprentissage de la musique cubaine en côtoyant des musiciens professionnels actifs de Cuba.



Les échanges musicaux se dérouleront dans plusieurs établissements de la ville de Santiago : à l’Instituto Superior de Arte et au Conservatorio de Santiago, où les professeurs et les étudiants échangeront avec les participants; au célèbre cabaret Tropicana, où ils pourront assister à une spectaculaire représentation de leurs musiciens et danseurs pour ensuite échanger avec ces derniers; dans les cabarets Casa de la Trova et Iriz Jazz Club, où les étudiants échangeront avec des musiciens professionnels de la scène locale.



Parallèlement à ces échanges musicaux, les étudiants en musique du Cégep de Trois-Rivières auront à organiser et produire un spectacle d’environ une heure qui sera réalisé conjointement avec des musiciens locaux. Ce spectacle comprendra un répertoire musical de styles variés dont des chansons québécoises, et sera donné plusieurs fois lors du séjour à Cuba, notamment dans des écoles et des parcs de Santiago.



Afin de financer ce voyage culturel inoubliable, les étudiants du département de Musique présenteront un brunch musical qui aura lieu le dimanche 18 février de 9 h à 12 h à l’Agora du pavillon des Humanités. Cette activité-bénéfice est entièrement organisée par les étudiants, qui s’occuperont des prestations musicales, de préparer la nourriture et faire le service aux tables. Tous les profits amassés serviront à financer les couts inhérents au stage musical à Cuba. Les billets sont en vente au cout de 20 $ chacun. On peut se les procurer en téléphonant au département de Musique du Cégep de Trois-Rivières au 819-376-1721, poste 3714.