Une nouvelle image pour le Cégep de Trois-Rivières

« En dévoilant aujourd’hui sa nouvelle identité, le Cégep de Trois-Rivières affiche une image plus moderne et qui présente une institution agile et dynamique! » C’est en ces termes que le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, monsieur Louis Gendron, s’est adressé aux partenaires réunis hier au pavillon des Humanités pour le dévoilement des nouvelles identités et images de marque de l’institution trifluvienne.



C’est l’entreprise Absolu qui a créé la nouvelle plateforme graphique du cégep et des Diablos. Le mandat donné à la firme Absolu se résume en trois points :

• Avoir une plateforme visuelle simple, facile d’association et de rétention;

• Développer un visuel pensé et réalisé pour les étudiantes et les étudiants;

• Contribuer à augmenter la prestance du Cégep de Trois-Rivières.

« Nous croyons que la nouvelle identité du cégep contribuera à augmenter le sentiment d’appartenance de la communauté étudiante et du personnel envers l’institution et les différents programmes offerts au Cégep de Trois-Rivières », a ajouté M. Gendron. Celui-ci estime que les étudiantes et les étudiants pourront s’identifier au look très actuel de la nouvelle identité visuelle. D’ailleurs, une ligne de vêtements sera offerte dès la rentrée du mois d’aout. Celle-ci sera offerte en exclusivité chez Coopsco, à la succursale du collège.

Le nouveau logo du Cégep de Trois-Rivières a été conçu dans l’optique de doter l’institution d’une image forte, représentant avec précision l’institution. Le sigle est composé d’un « T » bleu à l’intérieur duquel on retrouve les traits contours et la schématisation des lettres « T » et « r ».

La signature de marque « Nous, le cégep » accompagnera le logo du Cégep de Trois-Rivières. Le ton utilisé se veut inspirant, bref, inclusif et axé sur les valeurs du cégep. Selon le contexte, plusieurs déclinaisons pourront être développées. Pensons à « Nous, le futur », « Nous, l’entraide » ou « Nous, la réussite ». Les différentes équipes Diablos pourront même utiliser la signature « Nous, la victoire » …



Le visuel de la Direction de la formation continue et des Services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières a également été revu. Ainsi, les deux entités formant cette direction, « formation continue » et « services aux entreprises », auront chacune leur propre signature de marque.

Le logo des Diablos a, quant à lui, subi une légère cure de rajeunissement : le sigle a été redéfini, la typographie légèrement modifiée et le bleu est maintenant harmonisé au bleu utilisé dans le nouveau logo du cégep. De cette façon, la cohabitation entre les logos du cégep et des Diablos sera favorisée.

La nouvelle identité du cégep sera déployée dès ce printemps, et ce, de façon graduelle. L’objectif est que la prochaine rentrée de l’automne 2018 se fasse sous les couleurs de la nouvelle identité. Les différents éléments seront remplacés au fur et à mesure, ceci dans le but de ne pas engendrer de couts supplémentaires pour l’institution.

Le Cégep de Trois-Rivières s’apprête à célébrer ses cinquante ans à l’automne prochain. La nouvelle identité se veut un leg que la génération actuelle veut laisser aux générations futures. Il faut savoir que le thème des fêtes se lit comme suit : « Aujourd’hui, on prépare demain » …