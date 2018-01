Le CMQ récipiendaire de subventions du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies

C’est le 12 janvier dernier que le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) a dévoilé les gagnants du 2e concours du programme de recherche en partenariat sur la production et la transformation de l’aluminium. Parmi les quatre projets retenus, le CMQ est directement impliqué dans deux d’entre eux.

Dans un premier temps, le projet « Développement d'alliages d'extrusion de la série 6000 pour l'industrie automobile destiné aux systèmes de protection de la vie des automobilistes », dont le responsable est Nicolas Giguère (CMQ) a été subventionné pour une période de trois ans. Le projet vise le développement d’un alliage d’extrusion aux propriétés améliorées qui entrera dans la production des parechocs, des boites d’absorption d’impact et des renforts latéraux de portes utilisés dans les automobiles modernes.

Le projet se déroulera en collaboration avec la compagnie Alcoa, trois autres chercheurs du CMQ, Bernard Tougas, Alexandre Bois-Brochu et Sofiene Amira, ainsi qu’avec l’aide du professeur Carl Blais du département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux de l’Université Laval. Le projet permettra l’implication de six étudiants collégiaux, un étudiant de 1er cycle universitaire ainsi que deux étudiants aux cycles universitaires supérieurs. Il est à noter que c’est la première fois qu’une telle subvention est accordée à un projet porté par un chercheur collégial.

Dans un second temps, le chercheur du CMQ Alexandre Bois-Brochu prendra aussi part au projet Fabrication additive d’alliages d’aluminium-cuivre, avec le professeur Mathieu Brochu de l’Université McGill. Le projet vise le développement d’alliages de haute performance permettant une plus vaste utilisation de l’aluminium en impression 3D.