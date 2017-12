Des entrepreneurs inspirent les étudiants

La promotion de l’entrepreneuriat occupe un espace de plus en plus important sur la place publique et dans le discours populaire. Ainsi, dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école - une initiative d’Osentreprendre, les carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie ont assuré le déploiement régional de cette activité.

Cette activité visait à mettre en contact des entrepreneurs avec des étudiants, afin qu’ils puissent partager leur passion, présenter leur parcours et inspirer le désir d’entreprendre chez ceux-ci. Cette activité s’est déroulée à la mi-novembre partout au Québec. Les entrepreneurs ont livré des discours réalistes, mais inspirants, qui témoignaient de leur cheminement personnel et professionnel. Plusieurs ont expliqué quel genre d’étudiants ils étaient, et quels obstacles ils ont dû affronter à ce moment de leur vie. Les présentations se sont faites sous des formules variées, allant de témoignages en classes à discussions ouvertes avec les étudiants ou par l’entremise de panels de présentation.

À Trois-Rivières et dans la MRC des Chenaux, ce sont 730 étudiants qui ont pu entendre les 19 entrepreneurs qui se sont déplacés pour les rencontrer dans leurs classes. Les agents d’entrepreneuriat des carrefours jeunesse-emploi tiennent à souligner l’excellente collaboration du personnel enseignant et du personnel de soutien qui les ont accueillis dans leur école ou leur classe. Cinq écoles secondaires ont ouvert leurs portes à cette activité.

En Mauricie, ce sont 41 entrepreneurs qui ont accepté d’aller à la rencontre de 1 251 jeunes, répartis dans 13 écoles situées sur l’ensemble du territoire. Nous soulignons aussi l’implication de 15 professeurs et conseillers en orientation qui ont agi à titre de facilitateurs pour l’organisation de ces conférences ou panels.

Les carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie remercient les professeurs, directions d’école et le personnel non enseignant pour leur grande collaboration dans le déploiement de cette activité.