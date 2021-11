Un premier bureau satellite trifluvien pour Cintech agroalimentaire

Cintech agroalimentaire, le centre de transfert technologique spécialisé en transformation alimentaire, a annoncé aujourd’hui la mise en place de son premier bureau satellite qui sera situé au Centre d’affaires Royale dans le district entrepreneurial innovant Halo, à Trois-Rivières.

La première des nouvelles ressources de Cintech agroalimentaire basée à l’extérieur de son bureau maskoutain s’ajoutera à son équipe d’une cinquantaine de chercheurs et de spécialistes.

La mise en place de ce bureau satellite est une initiative découlant de l’entente entre Cintech agroalimentaire et Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières. Ce partenariat vise le déploiement d’une offre de conseils techniques en agroalimentaire et de solutions en biotechnologies auprès d’entreprises de la Mauricie.

Il vise à créer de la valeur ajoutée auprès de ces entreprises à travers trois axes stratégiques : l’accompagnement dans la réalisation de leurs projets, le partenariat et partage des réseaux internationaux ainsi que la promotion et animation auprès des entreprises et partenaires.

Cette collaboration entre les deux entités leur permettra de s’allier avec les forces du milieu pour mieux desservir les entreprises de la région. Ces dernières pourront ainsi accroître leur innovation et leur compétitivité dans l’industrie agroalimentaire grâce au soutien que leur apportera Cintech agroalimentaire par de la recherche et développement, de la recherche consommateur/sensorielle ainsi que du transfert technologique.

Valeur ajoutée industrielle

« Notre présence à Trois-Rivières est l’opportunité idéale pour agir dès maintenant auprès d’entreprises agroalimentaires présentes et à venir de la région de la Mauricie, souligne Jean Lacroix, le président-directeur général de Cintech agroalimentaire. L’accompagnement de ces entreprises par nos chercheurs et spécialistes permettra de créer une valeur ajoutée industrielle. Nous invitons donc les entrepreneurs à communiquer avec nous s’ils souhaitent collaborer dans un but d’innovation et d’optimisation de procédés en matière de développement de produits permettant d’atteindre une carboneutralité dans le secteur agroalimentaire. »

« La présence d’un acteur clé de l’industrie agroalimentaire tel que Cintech s’inscrit parfaitement dans nos efforts visant à accroître les projets novateurs et les ressources qualifiées au cœur de notre district entrepreneurial innovant, mais aussi sur tout le territoire trifluvien et régional, ajoute Mario De Tilly, le directeur général d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières. C’est un appui important envers notre objectif d’éliminer l’impact environnemental de notre ville et de propulser son développement économique. »