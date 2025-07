Stantec appuie le Parc régional de la rivière Gentilly

Le 19 juin dernier, une vingtaine d’employés du bureau de Stantec à Trois-Rivières ont uni leurs forces pour améliorer les installations du Parc régional de la rivière Gentilly.

L'entreprise indique que son équipe s’est rendue sur place, à Sainte-Marie-de-Blandford, où elle a construit deux ponceaux en pleine forêt pour permettre à des milliers d’amateurs de vélo de montagne d’avoir à nouveau accès à l’une des pistes du parc.

Cette activité de bénévolat s’est déroulée dans le cadre de la 12e édition de la semaine Stantec dans la communauté, un événement annuel d’engagement social, célébré partout dans l’entreprise et qui permet aux employés de participer à des initiatives locales qui leur tiennent à cœur.

Rappelons que Stantec est un chef de file mondial dans le domaine du développement durable, offrant des services-conseils en ingénierie, environnement et design urbain. L’entreprise compte 32 000 employés sur six continents. Au bureau de Trois-Rivières, plus de 70 professionnels réalisent des projets dans les secteurs du bâtiment, du développement urbain, des transports, de l’énergie et de l’environnement.