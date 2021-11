2 dragons bientôt à La Tuque pour le Mois de l’entrepreneuriat

Le Service de développement économique et forestier La Tuque (SDÉF) ainsi que Desjardins invite la population le 23 novembre prochain à la conférence d’Anne Marcotte et de Nicolas Duvernois sur le thème : Stimuler et célébrer l’entrepreneuriat.

Cette conférence, présentée gratuitement, s’inscrit dans le cadre du Mois de l’entrepreneuriat; une initiative de la Communauté entrepreneuriale du Haut-Saint-Maurice permettant d’offrir, tout au long du mois de novembre, une série d’activités axées sur le développement de la culture entrepreneuriale auprès d’une clientèle variée.

Les deux conférenciers, qui partagent une amitié et une complicité reconnue dans le monde des affaires, ont des parcours très impressionnants, ainsi que plusieurs points communs. Ils sont tous deux cofondateurs du mouvement ADOPTE inc. et blogueurs sur le site LesAffaires.com.

Mme Marcotte est entrepreneure et présidente-directrice générale de l’entreprise Vivemtia inc. Elle se présente comme une idéatrice, animatrice et productrice télé. Elle est aussi une dragonne invitée dans la populaire série télévisée Dans l’œil du dragon.

M. Duvernois est le président-directeur général de PUR Vodka, Romeo’s Gin et Choco Crème. Auteur de best-sellers sur l’entrepreneuriat, ses apparitions dans les médias sont multiples. Il poursuit également son rôle de dragon depuis 2019 dans la série télévisée Dans l’œil du dragon.

Réservation de billets

Les personnes intéressées à assister à cette conférence doivent réserver leur billet auprès du Complexe culturel Félix-Leclerc au 819 523-9280, poste 230 (maximum deux billets par personne).

Un cocktail sera servi dès 18 h 30 et la conférence débutera à 19 h sur la scène de l’Espace Carole-Guérin. Les places sont limitées et le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes de pouvoir présenter des conférenciers d’une telle notoriété ici à La Tuque, affirme Kim Poirier Coordonnatrice de la Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice Conseillère en développement économique SDÉF La Tuque. Après les mois difficiles qu’ont vécu nos entrepreneurs, ceux-ci méritent bien d’être gâtés en se rassemblant en présentiel pour célébrer l’entrepreneuriat avec Anne Marcotte et Nicolas Duvernois, nos invités de renom. Grâce au SDÉF La Tuque et à Desjardins, nous pouvons offrir cette conférence gratuitement. Il s’agit assurément d’une soirée à ne pas manquer! »