Une panoplie d’activités pour le Mois de l’entrepreneuriat à La Tuque

Depuis quelques semaines, le Service de développement économique et forestier de La Tuque (SDÉF) coordonne la Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice (CEHSM).

Le SDÉF a pris la relève de la SADC du Haut-St-Maurice qui a chapeauté ce regroupement de partenaires durant quelques années.

La coordination de la CEHSM sera assurée par Kim Poirier, conseillère en développement économique du SDÉF. Elle sera accompagnée dans cette démarche par des ressources de différents organismes ayant pour mandat le développement de l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat (l’action d’entreprendre au sein d’une entreprise ou d’une organisation).

Établie depuis peu à La Tuque, Mme Poirier a déjà plusieurs idées pour promouvoir le dynamisme entrepreneurial qui est l’axe d’intervention priorisé par les membres du comité de travail. Cette nouvelle dynamique entourant les actions de la CEHSM sera lancée en novembre dans le cadre du Mois de l’entrepreneuriat.

Calendrier

De concert avec quelques partenaires, un calendrier d’activités a été élaboré pour offrir des informations et même du divertissement aux gens qui sont en affaires, ainsi qu’à ceux qui rêvent de se lancer en affaires.

Voici les principales dates à retenir :

• 2 novembre : Le SDÉF La Tuque, Desjardins et Services Québec convient les entrepreneurs et gestionnaires d’organisations à un déjeuner organisé par la Chambre de commerce et d’industrie lors duquel sera présenté un programme d’accompagnement pour les entreprises et les organisations en matière d’attraction et de fidélisation des employés.

• 9 novembre : Séance d’information virtuelle sur le programme Soutien au travail autonome : un programme de soutien financier pour les personnes souhaitant démarrer ou acquérir une entreprise. Une collaboration entre le SDÉF La Tuque et Services Québec.

• 18 novembre : Dîner d’information sur le thème de l’économie circulaire pour les entreprises et organisations intéressées par le développement de bonnes pratiques pour l’environnement et le développement durable. Une collaboration entre la SADC du Haut-St-Maurice et le SDÉF La Tuque.

• 23 novembre : Le SDÉF La Tuque et Desjardins invitent les gens d’affaires et les passionnés d’entrepreneuriat à venir rencontrer deux conférenciers de renom qui aborderont le thème : Stimuler et célébrer l’entrepreneuriat. Plus de détails à venir bientôt.

• 25 novembre : Midi-Éclair sur le thème : Avez-vous le profil d’un entrepreneur? Séance d’information sur la formation Lancement d’une entreprise, pour les personnes qui aimeraient se lancer en affaires. Une invitation du SDÉF La Tuque en collaboration avec la responsable de la formation Lancement d’une entreprise.

• Du 8 au 19 novembre, la « Semaine des entrepreneurs à l’école », chapeautée par le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice, permettra à plusieurs jeunes de découvrir le métier d’entrepreneur, grâce à la participation de gens d’affaires d’ici qui ont accepté de participer à cette activité.

• Les 12, 13 et 14 novembre, les artisans locaux donnent rendez-vous à toute la population au Complexe culturel Félix-Leclerc pour la Grande Kermesse de Noël. Une belle occasion d’acheter vos cadeaux Noël tout en découvrant le talent des gens d’ici.

« L’entrepreneuriat joue un rôle primordial dans le développement économique et la croissance d’un milieu, souligne Kim Poirier. C’est pourquoi nous devons unir nos forces pour éveiller un désir d’entreprendre, notamment chez nos jeunes qui seront les entrepreneurs de demain. Le mois de novembre se veut un moment dans l’année pour parler d’entrepreneuriat et cette année, nous pourrons de nouveau (enfin!) le faire en partie en présentiel. Nous sommes fiers de vous présenter un calendrier d’activités diversifiées, dans lequel, nous l’espérons, chacun trouvera son compte. »