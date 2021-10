Maskimo investit 5 M$ pour acheter une usine mobile d’enrobés bitumineux

Matériaux Routiers Maskimo, une division du Groupe Maskimo fondée en Mauricie, vient d’annoncer sa dernière acquisition d’équipement neuf à la fine pointe de la technologie, une usine mobile d’enrobés bitumineux qui a nécessité un investissement de plus de 5 millions de dollars.

Équipée d’un système de contrôle du procédé et d’automatisation de haute performance, cette usine d’enrobés bitumineux permet de produire plus de 300 tonnes métriques d’asphalte par heure.

L’usine est également munie d’un système d’incorporation de matériaux recyclés et peut produire des quantités importantes d’asphalte en consommant moins de ressources naturelles vierges.

Jusqu’à 25 % d’asphalte recyclé peut y être incorporé. De ce fait, de nombreux gaz à effet de serre peuvent être évités.

Cette usine mobile est également très performante et surpasse les normes environnementales en vigueur à plusieurs niveaux, que ce soit par les émissions atmosphériques, le bruit, ou la poussière.

« Cette acquisition nous permettra de sortir de la Mauricie pour exécuter des travaux de grande envergure auxquels nous n’aurions pas eu accès auparavant, souligne Christian Charette, Directeur – Production et Ressources matérielles du Groupe Maskimo. Bien entendu, on déplace une usine comme celle-ci pour des projets à gros volume, on parle d’au moins 30 000 tonnes métriques d’asphalte. Ça représente environ 10 à 12 km de tronçon de route ! Actuellement nous sommes les seuls à posséder ce type d’équipement à la fi ne pointe et automatisé dans la région, c’est donc une belle opportunité pour nous de nous démarquer parmi la concurrence ici et même ailleurs. »