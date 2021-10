GROUPÉ annonce le départ de son directeur général Alexandre Ollive

Le directeur général de GROUPÉ Mauricie Rive-Sud, Alexandre Ollive, a annoncé aujourd’hui son départ, après plus de cinq ans au sein de l’organisation.

Alexandre Ollive continuera d’assumer l’ensemble de ses responsabilités et sera entièrement dédié à ses fonctions.

Le conseil d’administration et M. Ollive conviennent également des modalités pour effectuer une saine transition des projets et des dossiers avec l’arrivée de son/sa successeur(e) d’ici quelques semaines.

À cet effet, le conseil d’administration souligne dans un communiqué qu’il entame le processus visant à pourvoir le poste de directeur (trice) général(e) dans les meilleurs délais.

« Je pars en ayant le sentiment du devoir accompli, souligne Alexandre Ollive. Ma plus grande fierté est clairement le développement d’un sentiment d’appartenance envers GROUPÉ et de constater que la région de la Mauricie est la région du Québec qui a le plus progressé économiquement en cinq ans. Il est maintenant temps pour moi de passer le flambeau. La préparation d’une nouvelle planification stratégique pour les prochaines années permettra à mon ou ma successeur(e) de contribuer à la mise en place d’une nouvelle vision et d’une stratégie renouvelée. »