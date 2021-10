La bannière TRP Maska maintenant à Trois-Rivières

Kenworth Maska a annoncé aujourd’hui qu’elle ajoute la bannière TRP Maska à son garage de Trois-Rivières.

Le Centre du Ressort T-R (CRTR), situé au 1970 rue de la Sidbec Sud, se joint à la marque TRP sous le nom de TRP Maska Trois-Rivières.

L’établissement qui appartient à la famille Letendre depuis 1959 conservera les mêmes opérations, soit l’entretien et la réparation de camions lourds et de remorques, la vérification mécanique accréditée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la vente de pièces d’origine et de rechange à prix compétitif et un service de livraison quotidien.

Avec cet ajout, les clients bénéficieront d’un plus grand réseau et des standards de la bannière TRP selon la direction.

Pour Kenworth Maska, il s’agit d’une deuxième succursale TRP Maska.

Rappelons que les produits TRP possèdent une garantie nationale, honorée partout dans le réseau Kenworth et propose une large gamme de pièces, des échappements aux transmissions et des freins à l'éclairage LED - plus de 110 000 pièces dans le monde.

Les pièces TRP sont prises en charge par un réseau de 2 000 points de pièces et de service à travers le monde et les détaillants agréés s'appuient sur un réseau mondial de 17 centres de distribution de pièces.