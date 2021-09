Un nouvel élan pour Entrepreneurs propulsés

La Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières dresse un bilan positif de son projet Entrepreneurs propulsés.

Accompagnée aujourd’hui de ses partenaires financiers, la Zone annonce le lancement d’une nouvelle cohorte pour la phase un et dévoile deux nouveaux volets de formation, avec Entrepreneurs propulsés - volet enrichi, par Desjardins.

En 2018, la Zone entrepreneuriale bonifiait son offre de services avec Entrepreneurs propulsés, un projet d’accompagnement personnalisé par des pairs, dédié aux chefs d’entreprises. Trois ans plus tard, ce projet a permis d’accompagner 330 participants issus d’entreprises de la Mauricie, soit 150% de la cible visée initialement.

« Entrepreneurs propulsés m’a permis de développer des outils de gestion, plus efficaces et structurés, en plus d’avoir accès à des ressources de mentorat supplémentaires qui ont été bénéfiques à l’entreprise. », témoigne Richard Lapointe, d’Expertise laser 3D-iSCAN, participant de la première cohorte.

Les entrepreneurs pourront s’inscrire à la nouvelle cohorte de la phase un en mars 2022.

Volets de formation

Le développement se poursuit pour les participants ayant complété la phase un. Avec Entrepreneurs propulsés – volet enrichi, par Desjardins ils auront accès à deux volets de formations.

Le premier, Croissance des entrepreneurs en exercice, propose un niveau avancé d’accompagnement stratégique (inspiré de la méthode Scaling Up).

Le second, croissance mieux-être vise à outiller les entrepreneurs dans leur équilibre de vie, leur croissance personnelle et professionnelle.

Les entrepreneurs des trois dernières années d’Entrepreneurs propulsés qui souhaitent poursuivre peuvent s’inscrire dès maintenant pour la nouvelle phase du projet qui débutera ses activités le 20 octobre en communiquant avec la responsable Nathalie Comeau [email protected]

Des partenaires financiers fidèles

Grâce au soutien financier de ses fidèles partenaires Desjardins et Innovation et Développement économique Trois-Rivières, la Zone entrepreneuriale peut offrir aux PME des services de haut niveau à coût accessible.

« Il est naturel pour Desjardins de participer à ce projet puisque celui-ci revêt un caractère tout spécial en alliant le développement économique et le bien-être de nos collectivités. En collaboration avec le Fonds du grand Mouvement, les Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières sont fières de s’associer au projet Entrepreneurs propulsés - volet enrichi, par Desjardins, pour une hauteur de deux cent quarante-trois mille dollars (243 000 $). L’écosystème entrepreneurial trifluvien étant très dynamique, offrir ce type de programme ne peut que valider le caractère distinctif de notre région. Ce projet pour et par les entrepreneurs d’ici se jumelle parfaitement à la mission du Fonds : soutenir des projets novateurs et structurants partout au Québec et en Ontario », a déclaré Sylvain Racine, directeur de Desjardins Entreprises Mauricie.

Financement d'ici 3 ans

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières) injectera quant à elle un montant de 120 000$ dédié à ce nouveau volet et supportera la Zone entrepreneuriale pour un montant additionnel de 105 000$ sur 3 ans, pour l’offre de mentorat et de codéveloppement.

« La Zone entrepreneuriale propose aux entrepreneurs de l’accompagnement et des formations de grande qualité qui leur donnent des outils pour faire croître leur entreprise, mais aussi pour se développer sur le plan personnel. Nous sommes très fiers, encore cette année, de soutenir la Zone dans la réalisation de sa mission, très complémentaire à la nôtre », explique Francis Brouillard, directeur général adjoint aux opérations chez IDE Trois-Rivières.

Rappelons que la Zone entrepreneuriale a pour mission de favoriser la culture entrepreneuriale, en plus d’offrir des formations innovantes pour les entrepreneurs par des entrepreneurs.

Afin de développer leur compétence d’entrepreneur et les soutenir dans leur croissance, la Zone priorise l’humain derrière l’entrepreneur.