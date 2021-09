Libéo achète Rum&Code, une firme d'ingénierie logicielle basée à Shawinigan

La firme Libéo a annoncé ce matin l’acquisition d’une part majoritaire dans l’entreprise Rum&Code, une boîte d’experts basée à Shawinigan qui s’est taillé une place enviable dans le secteur de la création d’applications web et mobiles.

Ce gain s’inscrit dans la vision de Libéo, qui désire renforcer sa présence en région dans le but d’accompagner les entreprises dans leur croissance numérique.

« Nous avons vu en Rum&Code un énorme potentiel, tant dans le talent et les compétences de leurs 25 employés que dans le “fit” avec nos équipes de Québec et de Montréal. Ce sera un véritable plaisir que de contribuer à la croissance fulgurante de cette entreprise fondée par des passionnés qui voient grand et qui, avec l’aide de nos ressources expérimentées, auront tout ce qu’il leur faudra pour atteindre leurs objectifs les plus fous », témoigne Joé Bussière, président et cofondateur de Libéo.

Cette alliance permettra à Rum&Code de bénéficier de l’expertise et de l’expérience de Libéo, tout en demeurant indépendante.

« Nous sommes ravis de pouvoir désormais compter sur un soutien stratégique et technique aussi important que celui que nous offre Libéo. La ville de Shawinigan fait partie de nos racines et il était très important pour l’équipe de rester ici, en sol shawiniganais. Nous voulons devenir un employeur majeur dans la région et c’est en se joignant à Libéo que ce rêve pourra devenir réalité », mentionne Félix-Antoine Huard, cofondateur de Rum&Code.

Il s’agit d’une première transaction en près de cinq ans pour Libéo.

Mentionnons que Rum&Code compte plusieurs réalisations à son actif, dont le logiciel Braincaz issu d’une collaboration avec l’entreprise du même nom et visant à optimiser le travail quotidien des cabinets fiscaux grâce à la technologie, en plus de la plateforme Remote Internships conçue avec l’entreprise florissante CareerUp, laquelle offre ses services en ligne de placement de stagiaires à l’international.

En addition au volet services aux entreprises, la jeune pousse shawiniganaise a aussi lancé l’année dernière son propre produit logiciel, CultureGo, pour faciliter le développement d’expériences numériques en culture et patrimoine.