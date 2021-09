La vente trottoir au centre-ville de Trois-Rivières bientôt de retour

La vente trottoir au centre-ville de Trois-Rivières, qui a pour but de promouvoir l’achat local, sera de retour en fin de semaine.

Soldes d’automne, dégustation de produits ainsi qu’une ambiance festive seront au rendez-vous.

Cet événement aura lieu les samedi et dimanche, 18 et 19 septembre sur la rue Notre-Dame Centre, laquelle sera partiellement fermée pour l’occasion.

L’objectif est de découvrir les commerces et la variété disponible au cœur de la ville, de prendre contact avec les commerçants et de vivre une expérience festive et dynamique.

La présidente du conseil d’administration de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte, se dit ravie du retour de cette initiative qui met de l’avant les commerces locaux et qui leur permet de rayonner une fois de plus.

Les commerces participants, soit le Marché Notre-Dame, La marchande de bougies, La Chope, Rosette, Arcana Cabana, PURR VNTG, La Meraki, Cinq Continents, La Puce Rock, Le Temps d’une pinte, Café Morgane, Hôtel Oui Go!, Le Brun en ville, Les Folies de Rachel, OLiV, Coop le 507, et La Route des savons auront à cœur de faire découvrir leurs nombreux produits locaux.

Entre barbe à papa, café, bière ou thé, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.