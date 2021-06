Nouvelle directrice générale à Diffusions Plein Sud 

Diffusions Plein Sud annonce avec la récente nomination de madame Magalie Julien à titre de directrice générale par intérim de l’organisation.

Madame Julien possède un parcours riche et diversifié au niveau de la mise en marché actuelle de spectacles. Détentrice d’un baccalauréat de l’Université du Québec à Trois Rivières en loisir, culture et tourisme, Magalie Julien s’est démarquée dans la région par son passage à la programmation et aux communications du FestiVoix de Trois-Rivières (2014-2015).

Au cours des dernières années, elle a notamment occupé le poste de Directrice marketing & adjointe à la programmation du Club Soda de Montréal. Madame Julien a su développer son expertise au niveau de la découvrabilité musicale en œuvrant en marketing relationnel au bureau canadien de Believe Digital.

Son bagage avec des organisations telles que Preste tournées et spectacles, l’OFF Festival de Jazz de Montréal et Tourisme Mauricie ne fait que bonifier sa compréhension face à l’importance de tous ces petits détails qui font que l’expérience d’un client soit positive.

Le parcours de madame Magalie Julien est tout à fait cohérent avec les valeurs et objectifs de l’organisation. « Nous sommes confiants que les mandats et le déploiement de la mission de l’organisme se poursuivront avec succès et l’équipe Plein Sud est très enthousiaste d’annoncer le retour de ses activités comme diffuseur culturel dès septembre prochain. » souligne Jean-Philippe Charbonneau, président du conseil d’administration de Diffusions Plein Sud.