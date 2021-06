Une innovation trifluvienne fait une percée à l’international

La start-up trifluvienne DK-TECH a confirmé la signature d’une entente avec la multinationale Toolway pour la production et la distribution d’une de ses innovations, une sangle bungee de nouvelle génération, le Hook & Pull.

Il s'agit d'un hybride entre un bungee traditionnel et une courroie. Les avantages notables sont sa versatilité au niveau de la longueur et son aspect optimal de sécurité.

Le Hook & Pull sera commercialisé sous la marque Toolway (Stinson) et distribué dans 25 000 points de vente au Canada, aux États-Unis et en Europe, incluant de grandes chaînes.

Cinq millions d’exemplaires pourraient être vendus dès cette année.

« Le Hook & Pull séduit les consommateurs puisqu’il répond à un réel besoin. DK-TECH est en voie de commercialiser cinq autres produits, et notre objectif est toujours le même : trouver des solutions viables et innovantes à des produits existants. C’est ce qui fait notre succès », soutient le président de l’entreprise, Charles St-Pierre.

Depuis sa création, il y a quatre ans, DK-TECH est accompagné par l’équipe d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Les deux fondateurs de DK-TECH ont également bénéficié de la mesure Soutien au travail autonome en 2018, un programme d’Emploi-Québec géré par Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Le siège social de l’entreprise est d’ailleurs situé au Centre d’affaires Royale, au centre-ville de Trois-Rivières.

« Aujourd’hui, DK-TECH récolte les fruits de nombreuses années d’investissements et d’efforts. L’innovation et le savoir-faire trifluviens rayonneront un peu partout sur la planète à travers les produits de DK-TECH, et nous en sommes très fiers », déclare le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.