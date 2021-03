Ottawa promet jusqu'à 44 M$ supplémentaires pour soutenir les entreprises du Québec

Ottawa a l’intention de verser des contributions financières qui pourraient s'élever à 43,9 millions de dollars aux entreprises du Québec afin de les aider à traverser la crise actuelle.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, a annoncé ce matin que ces appuis seront accordés au Réseau des SADC et CAE, à PME MTL ainsi qu'à huit organismes régionaux pour veiller à ce que du financement ou des services d'assistance technique soient offerts jusqu'à la fin juin aux entreprises qui en ont besoin.

Pour assurer le développement économique durable des communautés, DEC rappelle qu’il peut compter sur ses partenaires pour soutenir les entreprises de partout au Québec.

De nouveaux appuis, qui seront accordés dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), permettront selon DEC à près de 1 930 entreprises de passer à travers la crise en plus de maintenir 7 095 emplois et de jouer un rôle clé dans la relance économique.

C'est dans cette optique que le Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et Centres d'aide aux entreprises (CAE) se voit remettre deux contributions additionnelles totalisant 28,4 millions de dollars pour continuer de soutenir les entreprises et les organisations situées dans les collectivités rurales.

De plus, la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, Québec International, Promotion Saguenay, Investissement et Développement Gatineau, Développement PME Chaudière-Appalaches, Pro-Gestion Estrie, Développement économique de l'agglomération de Longueuil et la Chambre de commerce et d'industrie de Laval se partageront des appuis qui pourraient atteindre 3,4 millions de dollars.

Grâce à ce soutien renouvelé, ils pourront continuer d'offrir des services d'aide technique à des entreprises et des OBNL de leur secteur.

Finalement, DEC a également l'intention de renouveler son appui à PME MTL. La contribution prévue de 12 millions de dollars permettra au réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal de poursuivre son soutien d'urgence ciblé aux PME locales.

« Le gouvernement du Canada a pour priorité de venir en aide aux petites et moyennes entreprises québécoises afin qu'elles puissent rebondir avec vigueur après la crise sanitaire, affirme Mme Joly. Et nous continuerons de les soutenir aussi longtemps que celle-ci durera : nos PME sont le moteur de nos communautés et l'épine dorsale de notre économie. Elles créent et maintiennent de bons emplois locaux et sont garantes de la vitalité des régions. Le gouvernement s'engage à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte. »