Une nouvelle offre de vêtements adaptés en Mauricie

Les entrepreneures trifluviennes Sylvie Myre et Sandie D’Aoust viennent tout juste de faire l’acquisition de l’inventaire de la boutique de vêtements adaptés Chantalita.

Désirant véritablement faire la différence dans la vie des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap physique, le duo mère et fille offrent à la boutique Aux 3 boutons une expérience qui allie élégance, confort et qualité afin de satisfaire les besoins vestimentaires de la clientèle, tout en soutenant les créateurs québécois.

« Aux 3 boutons est née d’une soirée mère fille. Nous souhaitions faire la différence dans la vie des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap et dans celle de leur famille. Nous avons donc fait l’acquisition de l’inventaire de la boutique Chantalita, en y ajoutant rapidement plusieurs collections afin d’offrir une plus vaste gamme de vêtements à notre clientèle. Nous sommes fébriles et emballées par ce projet qui contribue au bien-être des gens tout en leur permettant de conserver leur dignité malgré la perte de leur autonomie », explique la copropriétaire, Sandie D’Aoust.

Depuis décembre dernier, les propriétaires ont revampé la boutique située au 1024, rue Champflour à Trois-Rivières, améliorant par la même occasion l’expérience de magasinage.

Bientôt, un nouveau site web transactionnel, avec livraison partout au Québec, sera mis en ligne.

Inventaire et nouveaux fournisseurs

De plus, l’inventaire doublera et l’ajout de nouveaux fournisseurs permettra de répondre aux attentes et aux goûts vestimentaires de tous.

« Nous sommes fières d’annoncer que tous nos vêtements sont pensés et réfléchis au Québec et que la confection de ceux-ci résiste aux lavages industriels et ardus des CHSLD québécois. Chaque semaine, nous recevons des nouveautés en boutique. Fierté, élégance et confort sont les mots qui orientent chacune de nos actions dans l’entreprise », renchérit pour sa part Sylvie Myre.

Les vêtements adaptés sont conçus afin de simplifier l’habillage sans douleur. Au goût du jour, les vêtements offerts à la boutique Aux 3 boutons favorisent la dignité et l’estime de soi.

Afin de bénéficier des conseils des propriétaires de la boutique Aux 3 boutons pour l’achat de vêtements adaptés, il est possible de se rendre en boutique, au 1024, rue Champflour à Trois-Rivières, de téléphoner au 819 841-1514 ou encore de visiter la page Facebook Aux 3 boutons – mode adaptée.

Comme il s’agit d’un service essentiel, la boutique physique demeure ouverte.