Guillaume Rouillard investira 3 M$ pour rénover le Metro de Pierreville

Le propriétaire du Metro de Pierreville, Guillaume Rouillard, vient d’annoncer qu’il investira plus de 3 millions de dollars pour l’agrandissement et la rénovation de son épicerie située au 21 rue Georges.

Cela permettra d’agrandir la surface de vente actuelle d’environ 5 000 pieds carrés, pour une superficie totale d’environ 13 600 pieds carrés.

Les travaux nécessaires débuteront au printemps et dureront quelques mois.

L’agrandissement engendrera la création d’une dizaine d’emplois.

C’est un magasin entièrement repensé que découvriront les clients à la suite des travaux, à la décoration urbaine et moderne. Grâce à l’agrandissement de la surface de vente, les clients auront accès à de nouveaux produits dans toutes les catégories, dont une toute nouvelle offre de repas prêt-à-manger.

« Tout va changer ou presque! Le magasin subira une transformation complète », a ajouté avec enthousiasme Guillaume Rouillard, propriétaire du magasin.

« Les équipements neufs nous permettront de bonifier notre offre de services, ce qui sera un avantage dans l’offre alimentaire régionale. »

Achat de la maison voisine

L’agrandissement sera rendu possible grâce à l’achat de la maison voisine, que lui a vendue Sylvain Côté. Ce dernier s’est dit heureux de pouvoir se relocaliser avec sa boutique dès le printemps et de participer au développement économique et à la création d’emplois que le projet génère.

« Ce n’est un secret pour personne, il y a longtemps que je souhaite acheter la maison de M. Côté pour agrandir mon épicerie. Chaque chose vient en son temps, et lorsque M. Côté m’a signifié son intérêt, je n’ai pas hésité », poursuit Guillaume Rouillard.

70 ans d’histoire familiale

Rappelons que l’histoire de Metro Rouillard débute dans les années 50, lorsque Horace Rouillard, l’arrière-grand-père de Guillaume et sa femme Florida Béliveau ouvrent une boucherie.

Côme, le fils d’Horace, et sa femme prennent ensuite la relève et commencent à diversifier leur offre de produits.

En 1963, le magasin rejoint la bannière Metro et le fils de Côme, Denis ainsi que son frère Gilles se joignent à l’aventure.

Suite à un incendie en 1993, le magasin est rasé puis reconstruit l’année suivante alors que la famille Rouillard s’associe alors à la famille Shooner.

Au décès de son père, en 1996, Guillaume travaille déjà au magasin en tant que commis, en parallèle de ses études. À partir de 2003, il travaille à temps plein au magasin et en 2005, avec sa mère et son frère, il rachète les parts de la famille Shooner.

En 2018, Guillaume rachète les parts de sa famille, puis fait l’acquisition en 2019 du magasin Metro de St-Marc des Carrières.

Issu de la 4e génération, Guillaume se dit fier aujourd’hui de perpétuer l’aventure familiale.