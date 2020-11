S’offrir La Tuque : une collaboration financière marquée par le souhait de valoriser l’achat local

En lien avec les travaux du Comité de relance économique de l’agglomération de La Tuque, le Service de développement économique et forestier de Ville de La Tuque (SDÉF) a mis sur pied une campagne d’achat local intitulée S’offrir La Tuque.

Ce projet a reçu l’aide financière de la SADC du Haut St-Maurice, de Desjardins et du SDÉF.

Grâce à ces partenariats, une somme de 30 000 $ est réservée pour mettre de l’avant différentes activités de promotion d’ici le printemps, en complément aux efforts publicitaires de nos entreprises.

Depuis septembre, de nombreuses actions ont vu le jour, à commencer par la mise en ligne de la page Facebook S’offrir La Tuque. L’achat local est abordé sous différentes formes, en passant par la promotion des produits et services, la promotion des entrepreneurs, ainsi que le sentiment de fierté à acheter à La Tuque et à soutenir son économie.

Un groupe Facebook S’offrir La Tuque – entrepreneurs permet également à nos gens d’affaires d’être au courant des projets et d’y participer. Si ce n’est déjà fait, ceux-ci sont d’ailleurs invités à y adhérer.

Des médias se sont joints à la campagne en collaborant aux initiatives de promotion d’entreprises et de leurs produits par le biais de leur plateforme de diffusion.

Tirages et chèques-cadeaux

De plus, plusieurs tirages et chèques-cadeaux ont été remis aux citoyens de La Tuque pour les remercier d’acheter à La Tuque.

Des sacs réutilisables seront distribués dans plusieurs commerces à l’effigie de S’offrir La Tuque, pour permettre aux clients de démontrer leur volonté à acheter ici.

À l’approche de Noël, les commerces seront mis de l’avant ainsi que la marchandise qu’ils proposent en idées cadeaux.

À compter de cette semaine, un projet phare de la campagne sera dévoilé. Trois capsules seront présentées sur Facebook, afin de démontrer l’importance de la contribution des entreprises dans le développement et le maintien d’activités à La Tuque.

Ce projet est né d’une idée d’un entrepreneur soumise lors des groupes de discussions du comité de relance économique. Il a été réalisé grâce à la participation du SDÉF, de la SADC et de la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice.

La Chambre fait également partie du comité de travail S’offrir La Tuque avec la SDC La Tuque, le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice et sa stratégie Choisir La Tuque.

La collaboration de tous ces partenaires permettra la mise en place d’autres initiatives au retour des Fêtes.

« Les membres du comité de relance économique ont choisi de concert de s’attarder à la promotion de l’achat local, dans un contexte où le confinement du printemps a pesé lourd sur la rentabilité de nos entreprises, souligne Julie Noël, coordonnatrice de S’offrir La Tuque et conseillère au développement économique SDÉF La Tuque. Le SDÉF a formé un comité de travail permettant de définir un plan d’action complet, réalisable grâce à l’apport financier des partenaires du milieu et le soutien d’organismes ayant à cœur la pérennité de nos entreprises. Nous proposons des initiatives en cohérence avec le plan de promotion des entreprises, sachant qu’elles sont les mieux placées et doivent démontrer leur offre de produits et services. Nous constatons avec la page Facebook S’offrir La Tuque qu’une grande partie de la population est conscientisée vis-à-vis le sujet de l’achat local. Les entreprises doivent saisir la balle au bond, contribuer à préserver cet intérêt et conjointement, notre comité souhaite répondre présent pour maintenir l’élan de solidarité envers nos entreprises d’ici. »