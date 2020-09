Gala Edis 2020: la Jeune Chambre de la Mauricie dévoile ses lauréats

C'est dans une édition virtuelle que la Jeune Chambre de la Mauricie a dévoilé ses 13 lauréats lors de son 8e Gala Edis, en direct des studios de NousTV Mauricie, hier. Présentée par Desjardins Entreprises cette édition inhabituelle était animée d’Isabelle Perron, de Cogeco Média qui a joué d’audace, grand thème de la soirée, pour dévoiler les lauréats.

« Il est primordial pour nous d'encourager l'innovation et l’audace l'implication des jeunes entrepreneurs et professionnels de la Mauricie, encore plus en cette période de pandémie. Le Gala Edis, c’est l’occasion de soutenir notre relève, de leur donner la petite poussée qui les aide à poursuivre leurs efforts entrepreneuriaux », explique Joannie Bournival, directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Les lauréats 2020 sont les suivants:

Volet Entrepreneuriat

o Prix Repreneuriat, présenté par Desjardins Entreprises – Géomatique BLP Arpenteurs-géomètre.

o Prix Meilleures pratiques RH, présenté par Services Québec Mauricie – Stereo.

o Prix Nouvelle entreprise, présenté par Innovation et Développement économique Trois-Rivières – Adrénaline urbaine.

o Prix Microentreprise, remis par Cogeco Média – Eklore Marketing.

o Prix Entreprise de l’année, présenté par l’École des entrepreneurs du Québec – Cinetic.

o Prix Projet innovant, présenté par NousTV – Espace-temps Jeux d'Évasion.

Volet Personnalités d'affaires

o Prix Implication dans le milieu, présenté par le Port de Trois-Rivières – Marie-Christine Vézina, de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières.

o Prix Personnalité d’affaires féminine de l’année, présenté par Deloitte – Cassy Bernier, Leblanc Martin Bernier notaires avocats.

o Prix Personnalité d’affaires masculine de l’année, présenté par Bélanger Sauvé – Francis-Olivier Jutras, Adrénaline urbaine, Prix Coup de cœur.

o Coup de cœur du Jury, présenté par Marili B. Desrochers (Coefficient RH) – Marie-Lyne Bédard.

o Coup de cœur Communication-Marketing-ERéputation, présenté par Acolyte – Adrénaline urbaine.

Prix remis par la Jeune Chambre de la Mauricie

o Administrateur de l'année, Marie-Joël Massicotte, Raymond Chabot Grand Thornton.

o Hommage à un bâtisseur; David Nollet, Groupe TVA.

o Bénévole de l'année; Marylou Mireault, Bélanger Sauvé.