Une terrasse collective en plein cœur de Trois-Rivières 

Une terrasse collective à laquelle il sera possible de commander en provenance de 11 différents restaurants au cœur de la ville. Aménagée au deuxième étage du Parc Portuaire, une expérience hors du commun est offerte : savourer un repas accompagné d’une consommation du restaurant de son choix, le tout livré à vélo.

Partenaire de l’initiative, le FestiVoix, accompagnera les soirées d’été au Saint-Lau grâce à des projections artistiques réalisées en collaboration avec la Biennale nationale de sculpture contemporaine ainsi qu’un mobilier estival et urbain créant une ambiance des plus festives! Pour l’occasion, l’organisation transformera sa vitrine en un véritable décor vivant où les arts de la scène et les arts visuels seront à l’honneur.

Madame Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre, est réjouie par la concrétisation du projet : « Notre offre de restauration est unique et diversifiée au centre-ville, quoi de mieux que de les redécouvrir dans une atmosphère tout à fait différente avec une vue des plus imprenable sur le Saint- Laurent, d’où tient d’ailleurs le nom du projet, le Saint-Lau ».

La terrasse sera ouverte à compter de 16 h jusqu’à 23 h, ce vendredi 24 et samedi 25 juillet, ensuite les 30, 31 et 1er août, pour poursuivre du mercredi au dimanche jusqu’à la mi-septembre. La page Facebook de la terrasse collective constitue le point de convergence de toutes les informations et par laquelle il sera possible de réserver une table.

Les restaurants participants: Angéline – La Gamba – La Maison de Débauche – Le Brasier 1908 – Le Grill – Les Contrebandiers – Le Temps d’une Pinte – Madame Woo – Mezcal – Poivre Noir – Sushizo

Trois-Rivières Centre est la société de développement commercial du centre-ville. Nous contribuons au développement et à la vitalité économique du centre-ville en mobilisant la communauté d’affaires autour d’initiatives structurantes qui favorisent un milieu de vie dynamique.