Le Pôle d'économie sociale de la Mauricie a joué un rôle rassembleur cette année

Le Pôle d’économie sociale de la Mauricie a récemment tenu sa 15e assemblée générale annuelle où a été dressé le bilan de l’année qui vient de se terminer et ont été annoncées les orientations pour celle à venir.



L’année 2019-2020 s’est avérée riche en projets ayant des retombées directes sur les différents territoires de la Mauricie. Au premier rang de ces initiatives, il y a l’accélérateur d’impact.

Ce projet est en développement depuis fin 2018 et consiste à élaborer un dispositif d’accompagnement sous forme de parcours collectif afin de faire croître l’impact des entreprises d’économie sociale. Un premier parcours sur la commercialisation sera lancé en ce sens à l’automne 2020.





Des événements au centre

Un lancement officiel pour faire connaître le nom et l’identité visuelle sera fait à l’automne. L’accélérateur d’impact est piloté conjointement avec IDÉ Trois-Rivières et le Centre d'étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (Cersé).



D’autres projets n’ont pas manqué d’occuper l’équipe du Pôle, par exemple le fameux Lab 04 (laboratoire de design social), qui a donné lieu à des activités telles que : Remix Culture et économie sociale, l’Idéation d'un espace commercial collaboratif dans la MRC Mékinac et Mû.re pour entreprendre, qui a touché une soixantaine de participants.

Le Lab a également été utilisé lors d’une collaboration spéciale avec 100 degrés dans le cadre de l’événement Impulsion 2019. Cette formule d'accompagnement de projets a été tellement appréciée par les partenaires et les participants que l’expérience sera renouvelée en 2021.

La première édition nationale du Mois de l’économie sociale en novembre a permis de rejoindre 900 000 personnes. Quatre activités ont alors été organisées en Mauricie qui ont touché plus d’une centaine de participants.



Le Pôle a aussi été un point central de diffusion d’information pour les entreprises (en étant Relayeur Mobilisateur pour le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) et ambassadeur pour la Ruche).





Plan d’action gouvernemental en économie sociale



L’année 2019-2020 marquait également la fin de la première entente de cinq ans dans le cadre d’un premier Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGÉS). Le Pôle d’économie sociale de la Mauricie a donc collaboré activement, avec le Chantier de l’économie sociale et les 21 autres pôles régionaux aux consultations pour renouveler le prochain PAGÉS pour la période 2020-2025 et qui devrait être annoncé à l’automne.



« Plus que jamais, dans le contexte qu’impose la pandémie, il nous semble pertinent que l’économie sociale soit un modèle d’affaires qui nous positionne pour une relance qui tiendra compte d’une transition sociale et écologique », conclue madame O’Cain.