Plus de 800 000 dollars versés pour soutenir les entreprises de Shawinigan

Plus d’un mois après avoir annoncé des mesures d’aide financière pour les entrepreneurs, la Ville constate que ce soutien était nécessaire. Pas moins de 44 entreprises ont reçu du financement pour un montant total de 807 300 $.

« C’est important pour le conseil d’être là quand ça compte pour nos entrepreneurs. Le soutien et l’accompagnement qu’on a pu fournir permet à certains d’entre eux de respirer un peu mieux ! », constate le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Notre service de développement économique est là pour soutenir les entrepreneurs qui en ont besoin et on s’est assuré d’avoir les fonds nécessaires pour leur permettre de faire face à cette crise », ajoute-t-il.

Une centaine de demande traitées au total

Les demandes de treize entreprises ont été acceptées dans le cadre des mesures financières d’urgence pour un montant de 353 600 $. De plus, 31 demandes ont été acceptées dans le volet pour petites entreprises du Fond local d’investissement pour un montant de 453 700 $.

Cette aide est rendue possible grâce à une nouvelle entente signée le 14 avril dernier entre la Ville de Shawinigan et le gouvernement du Québec. Et les demandes de 32 entreprises supplémentaires sont actuellement analysées pour un montant potentiel de 802 500 $.

« À ce jour, notre service a reçu et traité une centaine de demandes d’aides financières », signale Luc Arvisais, directeur du Service de développement économique. « Toutes ces entreprises ont été accompagnées par nos conseillers. Nous avons réussi à trouver des programmes d’aides du provincial et du fédéral pour certaines entreprises alors que d’autres étaient éligibles au programme de Mesures financières d’urgence de la Ville de Shawinigan. Les entrepreneurs d’ici ne doivent pas hésiter à nous joindre. Nous sommes là pour eux. »

Un programme "coup de pouce" pour l'aide aux loyers commerciaux

Rappelons que la Ville a également mis en place d’autres mesures pour soulager les entreprises. Notamment, un moratoire de trois mois a été décrété sur le capital et les intérêts des prêts actuellement en vigueur en provenance du FLI et du RTA. Ainsi, l’échéancier de remboursement prévu au 1er avril est reporté au 1er juillet 2020.

De plus, les entreprises incubées et en accompagnement accéléré au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et au Digihub Shawinigan pourront utiliser le Programme coup de pouce pour bénéficier d’un allègement sur le loyer des mois d’avril et mai. Le service Internet sera également gratuit au cours de la même période.

Pour avoir plus d’information sur les mesures mises en place, écrire à l’adresse courriel [email protected] Il est également possible de joindre le service de développement économique au 819 536-7200 durant les heures d’ouverture.