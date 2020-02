Une première édition réussie de la Journée Expertise

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) Mauricie-Lanaudière a tenu le 13 février dernier, à Trois-Rivières, la première édition de la Journée Expertise à l’intention de ses membres.

Plus de 70 d’entre eux ont répondu à l’appel de l’organisation alors que pendant une demi-journée, ils ont pu approfondir leurs connaissances techniques et administratives, en plus de rencontrer une dizaine de fournisseurs de matériaux sélectionnés spécialement pour leurs produits distincts et novateurs.

Cette première édition de la Journée Expertise s’inscrivait dans l’optique d’offrir une formation continue de qualité aux entrepreneurs membres de l’APCHQ Mauricie-Lanaudière.

« Aujourd’hui, tout change tellement rapidement et le domaine de la construction n’y échappe pas. Avec la Journée Expertise, nous encourageons nos entrepreneurs à toujours se tenir à l’affût des nouvelles méthodes de travail et des matériaux dernier cri, et ce, afin de garder le niveau de nos constructions et de nos rénovations à son meilleur », indique le directeur général de l’APCHQ Mauricie Lanaudière, Maxime Rodrigue.

Plusieurs thèmes tels que les problèmes liés à l’eau sur les chantiers, la performance et la qualité de la construction au Québec, les remises aux normes à effectuer lors d’une rénovation ainsi que l’augmentation de la qualité des chantiers livrés, sans augmenter les coûts, ont été abordées par messieurs Marc-André Fontaine et Pierre-Marc Larochelle, conseillers techniques de l’APCHQ Mauricie-Lanaudière.

De son côté, Marco Lasalle, directeur du service technique de l’APCHQ Mauricie-Lanaudière, a animé le dîner-conférence afin de démystifier le pourcentage d’administration que doit facturer un entrepreneur par projet.

« Nous avons choisi de présenter ces ateliers, car les sujets abordés étaient d’actualité. Lors de nos rencontres préparatoires, ces derniers faisaient consensus auprès des conseillers techniques. À ce propos, nous avions relevé un besoin de la part des entrepreneurs, de même que certaines lacunes ou incompréhensions à différents niveaux », souligne Marco Lasalle.

L’APCHQ Mauricie-Lanaudière remercie Barette Structural, Pierre Naud BMR et Desjardins assurances Entreprises qui ont rendu possible la tenue de la première édition de la Journée Expertise.

À noter que l’APCHQ Mauricie-Lanaudière récidivera la semaine prochaine alors que les membres de la région de Lanaudière sont invités le 20 février pour une Journée Expertise qui se tiendra à Joliette.