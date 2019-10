Pluritec et AAR Trois-Rivières, deux entreprises récompensées aux "Prix Créateurs d'emploi"

Pluritec et AAR Trois-Rivières font partie des 38 entreprises honorées lors de la troisième édition des Prix Créateurs d’emplois du Québec au Centre des congrès de Québec. Les deux entreprises ont remporté respectivement les prix "Coup de cœur" et "Champion" pour la région de la Mauricie.

Ce grand rendez-vous économique national a été créé par Fondaction, le Conseil de patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels du Québec.

Innovation et création d’emplois

AAR Trois-Rivières, Lauréate du prix "Champion", est passée de 276 à 346 emplois en 2018.

AAR Trois-Rivières fait face à une rareté de la main-d’œuvre non seulement dans sa région, mais aussi dans son secteur d’activité, l’entretien d’aéronefs. Pour relever ce double défi, elle a initié une série de mesures visant à combler les postes disponibles, mais également à intéresser et attirer des candidats de talents à moyens et longs termes. Et ça fonctionne !

Pour passer de 276 à 346 employés en créant 70 nouveaux emplois en 2018, AAR-Trois Rivières a, entre autres, collaboré avec des organismes d’intégration de chercheurs d’emplois, loué des appartements pour ses stagiaires de l’extérieur, organisé des portes ouvertes et revu ses horaires et son échelle salariale. Pour assurer la relève à long terme, elle a visité des écoles

secondaires et entamé des discussions avec la commission scolaire pour créer un programme

aéro-études.

Pluritec, récipiendaire du prix "Coup de cœur".

Dans la région de la Mauricie, Pluritec est issue de l’association de plusieurs firmes d’ingénierie mauriciennes réalisée en 1972. Les membres du jury ont été impressionnés par son sens aigu de l’innovation, ainsi que par son efficacité au niveau du développement de nouveaux marchés, qui s’est notamment manifesté par l’ouverture récente d’un bureau à Québec.

Avec plus de 160 professionnels œuvrant dans sept bureaux, dont un nouveau à Québec, Pluritec est aujourd’hui une société intégrée de consultants en ingénierie offrant des services de classe mondiale tout en conservant une échelle humaine. Ses revenus ont bondi de 72 % depuis 2016, et elle a créé 43 nouveaux emplois en 2018.

Un critère essentiel d'évaluation: le nombre d'emplois créés

Au cours des derniers mois, un jury indépendant de haut niveau a évalué chaque candidature aux Prix Créateurs d’emplois du Québec en fonction du nombre d’emplois créés au cours de l'année 2018, du nombre d’emplois maintenus, des approches utilisées qui ont mené à cette réussite et de la prise en compte du développement durable dans la création d'emplois. Pour connaître tous les gagnants, visiter le site de l'événement.

« Pour Fondaction, l’existence d’un événement national qui valorise dans une perspective de développement durable la création et le maintien d’emplois de qualité en région rejoint le cœur même de notre raison d’être. C’est notamment par la capacité des entreprises de répondre aux grands enjeux sociétaux que sont la transition énergétique, l’adaptation de la main-d’œuvre et la rétention des jeunes en région que peut être renforcée et transformée positivement l’économie québécoise » a assuré Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.