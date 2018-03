Rendez-vous branché de Trois-Rivières : les citoyens de la région ont testé les avantages de la voiture électrique

Équiterre et la porte-parole des Rendez-vous branchés, Christine Beaulieu, ont convié les Trifluviens à tenter l’expérience électrique en compagnie d’experts en électrification des transports et de concessionnaires automobiles de la région. Le Rendez-vous branché de Trois-Rivières a également été également l’occasion d’inaugurer, en présence des représentants d’Hydro-Québec, une toute nouvelle borne de recharge rapide publique, à la Station Roulez électrique, portant ainsi à trois le nombre de bornes de recharge de ce type dans la ville.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, présentateur officiel des Rendez-vous branchés, dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme financé par le Fonds vert et découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : UNE SOLUTION POUR LE QUÉBEC QUI PREND DE LA VITESSE

« S’il y a un endroit dans le monde où rouler électrique fait le plus de sens, c’est bien au Québec » affirmait la comédienne Christine Beaulieu, elle-même électromobiliste, en guise d’introduction à l’évènement. Au Québec, le transport routier est responsable de 43 % des émissions de gaz à effet de serre et de 75 % de la consommation totale de pétrole. « Carburer aux kilowattheures c’est utiliser une énergie à 99% renouvelable, une des plus propres au monde, et investir directement dans notre économie » a-t-elle renchéri.

Il y a 5 ans, le Québec comptait 200 bornes de recharge publiques et on en dénombre maintenant plus de 2 500, alors que la vente de véhicules électriques double pratiquement chaque année. Selon Steven Guilbeault, directeur principal d’Équiterre : « Le parc automobile électrique progresse, mais demeure marginal, avec 2,2 % des ventes de véhicules par rapport aux ventes de véhicules à essence. Ce passage vers la voiture électrique doit s’accélérer, Équiterre propose donc que d’ici 2025, 50 % de la vente de véhicules neufs soient électriques ». Des incitatifs comme la nouvelle norme véhicules zéro émission (VZE) adoptée par le Québec, amène les constructeurs automobiles à proposer plus de véhicules zéro émission ou à faibles émissions (VFE) aux Québécoises et Québécois. « Une réglementation positive, qui fait augmenter la demande, qui plus est avec les subventions à l’achat offertes par le gouvernement. Cette loi devra toutefois être plus restrictive au fil des années pour que le Québec carbure à l'électricité et atteigne ses objectifs de réduction de GES et d’électrification de son parc automobile » conclut-il.

UNE PANOPLIE D’ACTEURS RÉUNIS POUR ACCÉLÉRER LE VIRAGE ÉLECTRIQUE

Plusieurs municipalités, organisations et entreprises du Québec ont mis en place des mesures favorables à l’électrification des transports, en offrant par exemple à leurs employés et aux citoyens des bornes de recharge, ou encore en électrifiant progressivement leur flotte de véhicules. De plus, les fabricants automobiles, à travers les concessionnaires, sont des acteurs clés pour accélérer ce virage. Équiterre les invite aux Rendez-vous branchés qui se tiendront aux quatre coins du Québec en 2018, pour leur permettre de présenter leurs initiatives à la population et mettre à l’essai leurs différents modèles de véhicules électriques.

QU’EST-CE QU’UN RENDEZ-VOUS BRANCHÉ?

Plusieurs activités électrisantes sont proposées aux participants :

Essais routiers de véhicules électriques avec plusieurs modèles de véhicules rechargeables ainsi que des vélos à assistance électrique;

Tours guidés d’autobus scolaire électrique fait au Québec;

Conférences sur l’électrification des transports et sur la voiture électrique dans un contexte de lutte aux changements climatiques.



