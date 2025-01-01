Centre-ville de Trois-Rivières
L’œuvre interactive Îlot de chaleur s’allume au parc portuaire
Par Salle des nouvelles
L’œuvre interactive Îlot de chaleur, conçue par le duo d’artistes ATOMIC3, est officiellement inaugurée au parc portuaire, transformant cet espace emblématique en un lieu lumineux, participatif et rassembleur pour toute la saison hivernale.
Accessible tous les jours de 8 h à 22 h, Îlot de chaleur invite les visiteurs à se laisser porter par la lumière. En bougeant, en dansant ou en sautant, chacun peut faire évoluer l’intensité de l’œuvre, qui s’active en temps réel au rythme du public. Cette installation monumentale devient ainsi un lieu de rencontre où la créativité, le jeu et le mouvement réchauffent l’hiver trifluvien.
Pour prolonger l’expérience, le site est aménagé de foyers de chaleur, tables, chaises et bean bags, créant un espace de détente chaleureux et accessible au cœur du centre-ville.
Ces aménagements seront accessibles les fins de semaine des 6 et 7, 13 et 14, ainsi que 20 et 21 décembre, de 9h à 16h. L’œuvre sera présentée jusqu’au 11 janvier 2026 et ouvre la série d’installations lumineuses prévues dans le cadre d’Hiverville, la nouvelle identité hivernale du centre-ville.
Un entretien hivernal soutenu par la communauté
Cet hiver, un projet pilote est déployé pour assurer le déneigement de l’œuvre Îlot de Chaleur. Réalisée en collaboration avec la SDC du centre-ville, Point de Rue et Innovation et Développement économique Trois-Rivières, cette initiative s’inscrit dans la continuité de la brigade de nettoyage, dont le mandat s’élargit afin de soutenir l’entretien hivernal des installations lumineuses.
« Ce projet illustre parfaitement ce que notre communauté peut accomplir lorsque nous unissons nos efforts. C’est une belle démonstration de collaboration locale au service du bien commun.», souligne Philippe Malchelosse, directeur général de Point de Rue.
Un projet soutenu par des partenaires clés
La réalisation d’Îlot de chaleur est rendue possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, de la Ville de Trois-Rivières, du Quartier des spectacles international et de la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières. Le projet est financé dans le cadre de l’Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise — Volet Créativité numérique dans les espaces publics.
« Le gouvernement s’est donné comme mission d’accroître le rayonnement et l’accessibilité des projets en créativité numérique. Je me réjouis de cette présentation de l’œuvre interactive Îlot de chaleur auprès de la population québécoise. Les citoyens et les visiteurs de Trois-Rivières auront le plaisir de se rassembler et de s’y réchauffer cet hiver. » - Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications et le ministre responsable de la région de l’Outaouais
« L’installation de l’œuvre Îlot de chaleur vient renforcer l’attractivité et le dynamisme de notre centre-ville. Ce projet illustre la capacité de nos partenaires à unir leurs efforts pour offrir à la population un espace hivernal animé, accessible et sécuritaire. La Ville de Trois-Rivières est fière de soutenir ce projet qui contribue à enrichir l’expérience citoyenne au cœur de notre territoire.» - Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières
Une invitation à redécouvrir l’hiver
Avec Îlot de Chaleur, le centre-ville propose une nouvelle expérience hivernale, lumineuse et accessible à tous. Qu’il s’agisse d’une visite en famille, d’une marche du soir, d’un arrêt après le magasinage, d’une sortie au restaurant ou d’un café entre amis en après-midi, l’œuvre multiplie les occasions de redécouvrir le cœur de la ville autrement.
« Le centre-ville est un véritable lieu de rencontres : résidents, visiteurs, travailleurs et entrepreneurs s’y croisent chaque jour. En hiver, c’est d’autant plus important de créer des occasions de sortir et de profiter du quartier. Ces initiatives profitent autant à la population qu’aux visiteurs et renforcent tout notre milieu. », souligne Eve-Marie Marchand, directrice générale de la SDC du centre-ville de Trois-Rivières.