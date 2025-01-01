Dévoilement des gagnants du concours Bécancour se fait belle !

Tout au long de la saison estivale se tenait le 6e édition du concours d’aménagement paysager Bécancour se fait belle !, visant à mettre en valeur les efforts des citoyens à l’embellissement de leur milieu de vie.

Afin de dénicher les plus beaux aménagements de façade, tant du côté résidentiel que commercial, l’équipe horticole a sillonné les rues des six secteurs de la Ville dans les dernières semaines. Les responsables ont pu constater que plusieurs citoyens ont un véritable talent puisque de nombreux parterres étaient absolument admirables.

Rappelons que les critères de sélection étaient le choix des végétaux, l’équilibre de l’aménagement, la propreté du terrain, de même que la présence combinée d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces et d’annuelles.

Un gagnant par catégorie (résidentiel et commercial) par secteur a été sélectionné, à l’exception du secteur plus populeux de Saint-Grégoire, où deux résidences se sont distinguées.

Les lauréats de cette édition sont :

Les 13 lauréats du concours recevront une pancarte qu’ils pourront installer devant leur maison ou commerce, les identifiant comme gagnants du concours. De plus, ceux de la catégorie Résidentiel se verront remettre un panier de produits locaux.

Rappelons que la Ville de Bécancour conserve son excellente cote 4 fleurons des Fleurons du Québec, confirmant ainsi son embellissement horticole remarquable. La plus récente distinction a été obtenue en 2024 et est accordée jusqu’en 2026.