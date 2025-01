Festival Énergik de Shawinigan annonce leurs têtes d'affiche

Shawifestival organise pour une première année, le Festival Énergik de Shawinigan, du 12 au 14 juin 2025. Les participants pourront écouter, entre autres, le chanteur Matt Lang, Finger Eleven, Lendemain de veille et Andréanne Malette.

L’étoile québécoise Matt Lang ayant plus de 15 millions d’écoutes annuelles a reçu deux nominations au dernier gala Canadian Country Music Association et il est le gagnant du Welly pour artiste country de l’année au Québec. Il a rempli la plupart des salles lors de sa dernière tournée au Québec.

Le groupe ontarien Finger Eleven est actuellement en tournée mondiale avec le groupe Creed et 3 Doors Down. Ils ont eu deux chansons numéro 1 au Canada avec ‘’Paralyzer’’ et ‘’One Thing’’. Ils ont remporté un Juno pour ‘’Album de l’année’’ avec l’album Them vs. You vs. Me.

Lendemain de veille est le groupe de ‘’party’’ au Québec. Leur carrière est en progression fulgurante, tel que tous les festivals au Québec se l’arrachent. Ils accumulent 3 millions d’écoutes sur les plateformes numériques!

Andréanne Malette, sa chanson ‘’Fou’’ l’a rendu dans le haut du palmarès avec 3 nominations à l’Adisq, dont l’interprète féminine de l’année! L’ancienne académicienne avec plus de 6 millions d’écoutes sur Spotify et Apple Music est rendue un incontournable dans le monde musical du Québec.

Rick Duff est la sensation de l’heure dans le country après avoir été finaliste à l’émission Quel Talent! Avec son style New Country qui s’apparente beaucoup au country américain.

Les billets sont en vente dès maintenant au www.festivalenergik.com.

Les organisateurs se réjouissent de pouvoir offrir ces deux nouvelles têtes d’affiche majeures en Mauricie. « Nous sommes vraiment fiers d’accueillir ces grands artistes, car ceci remplit la promesse que nous avons faite qui est d’amener un festival majeur à Shawinigan », affirme Mikaël St-Cyr, directeur général.